В Москве и области ввели режим КТО

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
КТО введен в Москве и области Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Москве и Московской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал не выезжать из региона. Мэр Москвы сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия.

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Москве и Московской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал не выезжать из региона. Мэр Москвы сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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