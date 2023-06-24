В Москве и области ввели режим КТО

КТО введен в Москве и области
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Москве и Московской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал не выезжать из региона. Мэр Москвы сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия.
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