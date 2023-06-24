Захарова объяснила, что будет, если поддаться мятежу Пригожина

Захарова: если поддаться мятежу Пригожина, все усилия РФ рассыпятся

24 июня 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Украина ждет междоусобицы в России, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Все, ради чего сражается Россия, рассыпется, если жители РФ поддадутся соблазну примкнуть к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Понимаю, что искушение поставить свое мнение над интересами страны и народа велико. Но если только ему поддаться, все, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своем месте, рассыпется», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она уточнила, что сейчас важно объединиться с единственным главнокомандующим России — Владимиром Путиным. Захарова добавила, что враг в лице Украины только и ждет междоусобицы между россиянами. «Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!», — заключила Захарова. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны России выступило с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «Вагнер» идти за Путиным. Президент заявил, что мятеж является ударом в спину России. Он пообещал отстоять страну. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал Пригожина «засунуть свои амбиции в задницу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все, ради чего сражается Россия, рассыпется, если жители РФ поддадутся соблазну примкнуть к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Понимаю, что искушение поставить свое мнение над интересами страны и народа велико. Но если только ему поддаться, все, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своем месте, рассыпется», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что сейчас важно объединиться с единственным главнокомандующим России — Владимиром Путиным. Захарова добавила, что враг в лице Украины только и ждет междоусобицы между россиянами. «Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!», — заключила Захарова. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны России выступило с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «Вагнер» идти за Путиным. Президент заявил, что мятеж является ударом в спину России. Он пообещал отстоять страну. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал Пригожина «засунуть свои амбиции в задницу».