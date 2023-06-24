Володин призвал ЧВК «Вагнер» идти за Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что все иные действия будут являться предательством.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что все иные действия будут являться предательством. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...