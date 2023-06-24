Володин призвал ЧВК «Вагнер» идти за Путиным

24 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего», — написал Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что все иные действия будут являться предательством. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.

Бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что все иные действия будут являться предательством. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.