Рогозин призвал Пригожина «засунуть свои амбиции в задницу»

24 июня 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу». Так на вооруженный мятеж Пригожина отреагировал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Это (поступки и слова Пригожина — прим. URA.RU) все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». По словам ведомства, бойцов втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу». Так на вооруженный мятеж Пригожина отреагировал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Это (поступки и слова Пригожина — прим. URA.RU) все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». По словам ведомства, бойцов втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.