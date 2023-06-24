Рогозин призвал Пригожина «засунуть свои амбиции в задницу»

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу». Так на вооруженный мятеж Пригожина отреагировал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Это (поступки и слова Пригожина — прим. URA.RU) все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». По словам ведомства, бойцов втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.

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Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу». Так на вооруженный мятеж Пригожина отреагировал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Это (поступки и слова Пригожина — прим. URA.RU) все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он уточнил, что попытки ослабить фронт являются пособничеством врагу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». По словам ведомства, бойцов втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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