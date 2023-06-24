Путин созвонился с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.
«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — передает белорусское издание БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Информации о разговоре президентов на сайте Кремля нет.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Ведомство опровергло его слова. На Пригожина завели уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад «Вагнера» взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. В утреннем обращении Путин пообещал отстоять Россию, а организаторов мятежа назвал изменникам Родины.
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