Путин созвонился с Лукашенко

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с Пригожиным Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — передает белорусское издание БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Информации о разговоре президентов на сайте Кремля нет.

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Что сказал Путин в обращении после мятежа Пригожина. Видео

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Ведомство опровергло его слова. На Пригожина завели уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад «Вагнера» взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. В утреннем обращении Путин пообещал отстоять Россию, а организаторов мятежа назвал изменникам Родины.

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Президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России. «Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — передает белорусское издание БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Информации о разговоре президентов на сайте Кремля нет. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Ведомство опровергло его слова. На Пригожина завели уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ходе вооруженного мятежа бойцы штурмовых бригад «Вагнера» взяли под контроль объекты в Южном военном округе. В Москве и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. В утреннем обращении Путин пообещал отстоять Россию, а организаторов мятежа назвал изменникам Родины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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