Кадыров выразил готовность подавить мятеж Пригожина

24 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне выехали в «зоны напряженности», заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы спецназа «Ахмат» готовы подавить мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, бойцы Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике выехали в «зоны напряженности». Кроме того, Кадыров назвал мятеж вызовом государству. Он призвал всех жителей страны сплотиться. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Позже Пригожин заявил, что военная компания будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Минобороны выступило с обращением к бойцам «Вагнера». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Против него возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что амбиции довели Пригожина до измены родине. Ранее у Кадырова и Пригожина уже был конфликт. В конце мая 2023 года основатель ЧВК заявил, что подразделения «Ахмат» не способны «освободить всю ДНР». Позже Пригожин и Кадыров договорились не упоминать «Ахмат» и «Вагнер» в публичных заявлениях. Однако на следующий день командиры ЧВК нарушили договоренность. По словам Кадырова, критика Пригожина в адрес Минобороны не имеет оснований. 24 июня глава Чечни назвал мятеж Пригожина гнусным предательством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы спецназа «Ахмат» готовы подавить мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, бойцы Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике выехали в «зоны напряженности». Кроме того, Кадыров назвал мятеж вызовом государству. Он призвал всех жителей страны сплотиться. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Позже Пригожин заявил, что военная компания будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Минобороны выступило с обращением к бойцам «Вагнера». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Против него возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что амбиции довели Пригожина до измены родине. Ранее у Кадырова и Пригожина уже был конфликт. В конце мая 2023 года основатель ЧВК заявил, что подразделения «Ахмат» не способны «освободить всю ДНР». Позже Пригожин и Кадыров договорились не упоминать «Ахмат» и «Вагнер» в публичных заявлениях. Однако на следующий день командиры ЧВК нарушили договоренность. По словам Кадырова, критика Пригожина в адрес Минобороны не имеет оснований. 24 июня глава Чечни назвал мятеж Пригожина гнусным предательством.