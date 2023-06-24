Кадыров выразил готовность подавить мятеж Пригожина

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Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне выехали в «зоны напряженности», заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Бойцы спецназа «Ахмат» готовы подавить мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, бойцы Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике выехали в «зоны напряженности». Кроме того, Кадыров назвал мятеж вызовом государству. Он призвал всех жителей страны сплотиться.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Позже Пригожин заявил, что военная компания будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Минобороны выступило с обращением к бойцам «Вагнера». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Против него возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что амбиции довели Пригожина до измены родине.

Ранее у Кадырова и Пригожина уже был конфликт. В конце мая 2023 года основатель ЧВК заявил, что подразделения «Ахмат» не способны «освободить всю ДНР». Позже Пригожин и Кадыров договорились не упоминать «Ахмат» и «Вагнер» в публичных заявлениях. Однако на следующий день командиры ЧВК нарушили договоренность. По словам Кадырова, критика Пригожина в адрес Минобороны не имеет оснований. 24 июня глава Чечни назвал мятеж Пригожина гнусным предательством.

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Бойцы спецназа «Ахмат» готовы подавить мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, бойцы Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской республике выехали в «зоны напряженности». Кроме того, Кадыров назвал мятеж вызовом государству. Он призвал всех жителей страны сплотиться. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Позже Пригожин заявил, что военная компания будет уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Минобороны выступило с обращением к бойцам «Вагнера». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Против него возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что амбиции довели Пригожина до измены родине. Ранее у Кадырова и Пригожина уже был конфликт. В конце мая 2023 года основатель ЧВК заявил, что подразделения «Ахмат» не способны «освободить всю ДНР». Позже Пригожин и Кадыров договорились не упоминать «Ахмат» и «Вагнер» в публичных заявлениях. Однако на следующий день командиры ЧВК нарушили договоренность. По словам Кадырова, критика Пригожина в адрес Минобороны не имеет оснований. 24 июня глава Чечни назвал мятеж Пригожина гнусным предательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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