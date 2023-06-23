23 июня 2023

Политическая элита Тюменской области выразили поддержку Путину

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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, путин владимир
Обращение Путина к гражданам России состоялось на фоне мятежа Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Тюменской области представители политической элиты поддержали президента России Владимира Путина после обращения к жителям страны на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат областной Думы Иван Вершинин в соцсети призывает поддержать военное руководство страны и главнокомандующего, а председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.

«Как гражданин, как депутат Тюменской областной Думы выражаю однозначную поддержку Верховному Главнокомандующему, президенту страны Владимиру Путину!» — сообщил Иван Вершинин в своем telegram-канале. Геннадий Чеботарев отметил обещание президента защитить спокойствие и независимость страны: «Президент пообещал, что все сделает, чтобы сохранять спокойствие и независимость нашего народа. Будем уверены, что эта провокация будет подавлена в нашей стране и мы будем едины».

Помимо этого, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов назвал мятеж Пригожина ударом в спину и считает, что судить преступников нужно по всей строгости закона. «В тяжелой ситуации для нашей страны, когда особенно важно единение всех сил, чтобы дать отпор неонацистам, Россия получает удар в спину. Сегодня эти люди, участвующие в вооруженном мятеже, становятся преступниками. И судить их нужно по всей строгости закона», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Главы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выразили полную поддержку главе государства.

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В Тюменской области представители политической элиты поддержали президента России Владимира Путина после обращения к жителям страны на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат областной Думы Иван Вершинин в соцсети призывает поддержать военное руководство страны и главнокомандующего, а председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа. «Как гражданин, как депутат Тюменской областной Думы выражаю однозначную поддержку Верховному Главнокомандующему, президенту страны Владимиру Путину!» — сообщил Иван Вершинин в своем telegram-канале. Геннадий Чеботарев отметил обещание президента защитить спокойствие и независимость страны: «Президент пообещал, что все сделает, чтобы сохранять спокойствие и независимость нашего народа. Будем уверены, что эта провокация будет подавлена в нашей стране и мы будем едины». Помимо этого, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов назвал мятеж Пригожина ударом в спину и считает, что судить преступников нужно по всей строгости закона. «В тяжелой ситуации для нашей страны, когда особенно важно единение всех сил, чтобы дать отпор неонацистам, Россия получает удар в спину. Сегодня эти люди, участвующие в вооруженном мятеже, становятся преступниками. И судить их нужно по всей строгости закона», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Главы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выразили полную поддержку главе государства.
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