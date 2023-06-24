Собчак осудила мятеж Пригожина во время спецоперации

24 июня 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Начало вооруженного мятежа — скверный шаг, заявила Ксения Собчак Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мятеж создателя ЧВК «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина во время проведения Россией спецоперации — скверный шаг, ослабляющий государство. Такое мнение выразила журналистка Ксения Собчак. «Мятеж в военное время — это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале . Она подчеркнула, что решение Пригожина — скверный шаг. В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю бойцов ЧВК. Оборонное ведомство опровергло заявление предпринимателя. В ответ Пригожин заявил о начале вооруженного мятежа, и о том, что его частная армия будет уничтожать «всех, кто встанет на пути». Президент России Владимир Путин в своем экстренном обращении отметил, что сделает все возможное для того, чтобы отстоять страну.

Мятеж создателя ЧВК «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина во время проведения Россией спецоперации — скверный шаг, ослабляющий государство. Такое мнение выразила журналистка Ксения Собчак. «Мятеж в военное время — это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что решение Пригожина — скверный шаг. В ночь с 23 на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю бойцов ЧВК. Оборонное ведомство опровергло заявление предпринимателя. В ответ Пригожин заявил о начале вооруженного мятежа, и о том, что его частная армия будет уничтожать «всех, кто встанет на пути». Президент России Владимир Путин в своем экстренном обращении отметил, что сделает все возможное для того, чтобы отстоять страну.