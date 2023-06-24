Политолог Минченко: Пригожин не рассчитал последствий своего мятежа

24 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мятеж Евгения Пригожина не нашел поддержки в обществе, сказал Евгений Минченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основатель ЧВК «Вагнер» не рассчитал последствий своего мятежа. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, отметив, что бизнесмену не удалось найти общественной поддержки. «Мы видим сегодня, что главы регионов, представители политических партий, общественности, религиозных организаций поддерживают главу государства, понимая, что на карту поставлено существование страны. Я полагаю, что, учитывая отсутствие общественной поддержки и консолидацию элит вокруг президента, я думаю, что вероятность успеха попытки Пригожина не велика. Я думаю, что он просто неправильно рассчитал последствия своего шага в момент, когда это все начал», — сказал Евгений Минченко. По его словам, даже те, кто симпатизировал основателю ЧВК «Вагнер» не поддерживают его мятеж. «Даже те, кто во время перепалок Пригожина с Минобороны полагали, что он во многом говорит верные вещи, сочувствовали активности на фронтах ЧВК „Вагнер“, считают, что-то, что делается, находится за гранью добра и зла. В условиях, когда идет вражеское наступление, когда наши войска отбивают атаки противника, начать военный мятеж — это перебор. Важно напомнить, чем в 1917 году закончился мятеж и к каким геополитическим последствиям это привело», — подчеркнул политолог. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли данную информацию. После этого основатель ЧВК захватил Ростов-на-Дону и заявил о марше на Москву. Президент РФ Владимир Путин осудил действия Пригожина. Президента поддержали депутаты, губернаторы и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель ЧВК «Вагнер» не рассчитал последствий своего мятежа. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, отметив, что бизнесмену не удалось найти общественной поддержки. «Мы видим сегодня, что главы регионов, представители политических партий, общественности, религиозных организаций поддерживают главу государства, понимая, что на карту поставлено существование страны. Я полагаю, что, учитывая отсутствие общественной поддержки и консолидацию элит вокруг президента, я думаю, что вероятность успеха попытки Пригожина не велика. Я думаю, что он просто неправильно рассчитал последствия своего шага в момент, когда это все начал», — сказал Евгений Минченко. По его словам, даже те, кто симпатизировал основателю ЧВК «Вагнер» не поддерживают его мятеж. «Даже те, кто во время перепалок Пригожина с Минобороны полагали, что он во многом говорит верные вещи, сочувствовали активности на фронтах ЧВК „Вагнер“, считают, что-то, что делается, находится за гранью добра и зла. В условиях, когда идет вражеское наступление, когда наши войска отбивают атаки противника, начать военный мятеж — это перебор. Важно напомнить, чем в 1917 году закончился мятеж и к каким геополитическим последствиям это привело», — подчеркнул политолог. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли данную информацию. После этого основатель ЧВК захватил Ростов-на-Дону и заявил о марше на Москву. Президент РФ Владимир Путин осудил действия Пригожина. Президента поддержали депутаты, губернаторы и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.