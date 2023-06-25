Гладков: въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыт

25 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Въезд в Шебекино будет контролировать ГИБДД, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области восстановлено движение. Ограничения на въезд, введенные 24 июня, сняты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00», — пишет Гладков в своем telegram-канале . Он уточнил, что на въезде в город будет стоять пост ГИБДД. Сотрудникам разрешено проводить выборочный контроль и останавливать автомобили для проверки. Ограничения были введены 24 июня. Гладков сообщал, что жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города в случае одобрения Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают населенный пункт с начала июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит Шебекино после обстрелов.

В Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области восстановлено движение. Ограничения на въезд, введенные 24 июня, сняты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что на въезде в город будет стоять пост ГИБДД. Сотрудникам разрешено проводить выборочный контроль и останавливать автомобили для проверки. Ограничения были введены 24 июня. Гладков сообщал, что жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города в случае одобрения Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают населенный пункт с начала июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит Шебекино после обстрелов.