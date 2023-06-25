Гладков: въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыт

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Силовые структуры. Пермь, гибдд, инспектор дпс
Въезд в Шебекино будет контролировать ГИБДД, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области восстановлено движение. Ограничения на въезд, введенные 24 июня, сняты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что на въезде в город будет стоять пост ГИБДД. Сотрудникам разрешено проводить выборочный контроль и останавливать автомобили для проверки.

Ограничения были введены 24 июня. Гладков сообщал, что жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города в случае одобрения Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают населенный пункт с начала июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит Шебекино после обстрелов.

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В Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области восстановлено движение. Ограничения на въезд, введенные 24 июня, сняты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что на въезде в город будет стоять пост ГИБДД. Сотрудникам разрешено проводить выборочный контроль и останавливать автомобили для проверки. Ограничения были введены 24 июня. Гладков сообщал, что жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города в случае одобрения Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают населенный пункт с начала июня. URA.RU приводило подборку, как выглядит Шебекино после обстрелов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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