24 июня 2023

Гладков дал надежду жителям Шебекино на скорое возвращение домой

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков сообщил о возможном возвращении жителей в Шебекино в скором времени Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Если Минобороны РФ подтвердит стабилизацию обстановки в Белгороде, жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города», — рассказал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 25 июня в 10 часов утра даст окончательную информацию по формату посещения города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Шебекино. Так, под обстрел попали эвакуируемые из города жители. URA.RU приводило подборку, как выглядит приграничный город после атак противника. 20 июня Гладков отменил пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Однако въезд в город остался запрещен ежедневно после 21:00.

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Если Минобороны РФ подтвердит стабилизацию обстановки в Белгороде, жители Шебекино смогут вернуться к прежнему графику посещения города. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города», — рассказал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 25 июня в 10 часов утра даст окончательную информацию по формату посещения города. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Шебекино. Так, под обстрел попали эвакуируемые из города жители. URA.RU приводило подборку, как выглядит приграничный город после атак противника. 20 июня Гладков отменил пропуска на въезд и выезд из населенного пункта. Однако въезд в город остался запрещен ежедневно после 21:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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