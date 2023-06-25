В ЕП признали негативное влияние санкций против РФ для Европы

Депутат ЕП Синчич: ЕС погружается в рецессию и деиндустриализацию из-за санкций против РФ

26 июня 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Евросоюз постепенно уходит в рецессию Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России имеют разрушительное действие на саму Европу, а сам Евросоюз постепенно уходит в рецессию и деиндустриализацию. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич. «Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию», — цитируют слова Синчича «Известия». По мнению Синчича, Россия практически не пострадала при введении предыдущих десяти пакетов санкций и вряд ли на нее окажет действие новый пакет. Парламентарий уверен, что они также окажутся неэффективными. К тому же в Евросоюзе не хотят подвергать опасности энергопроекты и накладывать санкции на «Росатом». «Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России», — добавил Синчич. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Россия ввела ответные меры в виде запрета на съезд европейцев, которые помогают Киеву.

Санкции против России имеют разрушительное действие на саму Европу, а сам Евросоюз постепенно уходит в рецессию и деиндустриализацию. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич. «Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию», — цитируют слова Синчича «Известия». По мнению Синчича, Россия практически не пострадала при введении предыдущих десяти пакетов санкций и вряд ли на нее окажет действие новый пакет. Парламентарий уверен, что они также окажутся неэффективными. К тому же в Евросоюзе не хотят подвергать опасности энергопроекты и накладывать санкции на «Росатом». «Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России», — добавил Синчич. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Россия ввела ответные меры в виде запрета на съезд европейцев, которые помогают Киеву.