25 июня 2023

В ЕП признали негативное влияние санкций против РФ для Европы

Депутат ЕП Синчич: ЕС погружается в рецессию и деиндустриализацию из-за санкций против РФ
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Разное. Москва, флаг евросоюза
Евросоюз постепенно уходит в рецессию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России имеют разрушительное действие на саму Европу, а сам Евросоюз постепенно уходит в рецессию и деиндустриализацию. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич.

«Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию», — цитируют слова Синчича «Известия».

По мнению Синчича, Россия практически не пострадала при введении предыдущих десяти пакетов санкций и вряд ли на нее окажет действие новый пакет. Парламентарий уверен, что они также окажутся неэффективными. К тому же в Евросоюзе не хотят подвергать опасности энергопроекты и накладывать санкции на «Росатом».

«Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России», — добавил Синчич.

ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Россия ввела ответные меры в виде запрета на съезд европейцев, которые помогают Киеву.

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Санкции против России имеют разрушительное действие на саму Европу, а сам Евросоюз постепенно уходит в рецессию и деиндустриализацию. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич. «Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию», — цитируют слова Синчича «Известия». По мнению Синчича, Россия практически не пострадала при введении предыдущих десяти пакетов санкций и вряд ли на нее окажет действие новый пакет. Парламентарий уверен, что они также окажутся неэффективными. К тому же в Евросоюзе не хотят подвергать опасности энергопроекты и накладывать санкции на «Росатом». «Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России», — добавил Синчич. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Россия ввела ответные меры в виде запрета на съезд европейцев, которые помогают Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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