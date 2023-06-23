МИД РФ принял ответные меры на 11-й пакет санкций

МИД закрыл въезд в Россию европейцам, помогающим Киеву
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Министерство иностранных дел. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Россия приняла ответные меры против ЕС, который ввел 11 пакет санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ввела ответные меры после принятия 11-го пакета санкций Евросоюзом. Они направлены против европейцев, которые помогают Киеву. Об этом сообщает МИД РФ.

«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении МИД России. Он опубликован на официальном сайте министерства. В нем отметили, что ввод нового пакета санкций против России со стороны Евросоюза является нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности Организации Объеденных Наций (ООН).

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Что вошло в новый пакет антироссийских санкций

Въезд будет запрещен для представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, которые причастны к военной помощи Киеву. Такие же ограничения затронут граждан Европы. В РФ не смогут въехать и парламентарии, которые продвигают конфронтационную повестку с Россией.

ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Также в список ограничений попали российские губернаторы и военкоры.

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Россия ввела ответные меры после принятия 11-го пакета санкций Евросоюзом. Они направлены против европейцев, которые помогают Киеву. Об этом сообщает МИД РФ. «Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении МИД России. Он опубликован на официальном сайте министерства. В нем отметили, что ввод нового пакета санкций против России со стороны Евросоюза является нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности Организации Объеденных Наций (ООН). Въезд будет запрещен для представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, которые причастны к военной помощи Киеву. Такие же ограничения затронут граждан Европы. В РФ не смогут въехать и парламентарии, которые продвигают конфронтационную повестку с Россией. ЕС ввел против России очередной пакет санкций 23 июня. Основная их часть направлена на пресечения механизмов их обхода. Также в список ограничений попали российские губернаторы и военкоры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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