В Тюмени ВУЗ потратит на безопасность студентов и педагогов более 40 миллионов рублей

26 июня 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Для охраны объектов привлекут 29 специализированных сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский государственный медицинский университет ищет подрядчика для обеспечения безопасности студентов и педагогов, а так же для организации охраны на всех объектах учреждения. На сайте «Госзакупки» указано, что руководство ВУЗа планирует заплатить за услуги более 46 миллионов рублей. «Объект закупки — оказание охранных услуг. Заказчик — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Тюменский государственный медицинский университет“ Министерства здравоохранения РФ. Стоимость закупки — 46 220 578,95 рублей», — сообщается в документах на портале. Согласно документам закупки, победителем аукциона стало ООО «ЧОП Дозор», которое предложило более низкую стоимость услуг — 40 674 109,48 рублей. В настоящее время происходит процедура подписания контракта. Срок действия договора — с 01.07.2023 по 30.06.2024 года. Под охрану попадает 14 учебных корпусов, административных и хозяйственных зданий, общежитий. ЧОП обязан оборудовать пост централизованного наблюдения и иметь необходимые технические средства для обеспечения охраны объектов особой важности. Для охраны будет привлечено 29 специализированных сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. Руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков рассказал, что его организация победила в тендере на охрану СурГу, но как только они заступили на объект, началось давление со стороны руководства университета для расторжения контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский государственный медицинский университет ищет подрядчика для обеспечения безопасности студентов и педагогов, а так же для организации охраны на всех объектах учреждения. На сайте «Госзакупки» указано, что руководство ВУЗа планирует заплатить за услуги более 46 миллионов рублей. «Объект закупки — оказание охранных услуг. Заказчик — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Тюменский государственный медицинский университет“ Министерства здравоохранения РФ. Стоимость закупки — 46 220 578,95 рублей», — сообщается в документах на портале. Согласно документам закупки, победителем аукциона стало ООО «ЧОП Дозор», которое предложило более низкую стоимость услуг — 40 674 109,48 рублей. В настоящее время происходит процедура подписания контракта. Срок действия договора — с 01.07.2023 по 30.06.2024 года. Под охрану попадает 14 учебных корпусов, административных и хозяйственных зданий, общежитий. ЧОП обязан оборудовать пост централизованного наблюдения и иметь необходимые технические средства для обеспечения охраны объектов особой важности. Для охраны будет привлечено 29 специализированных сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. Руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков рассказал, что его организация победила в тендере на охрану СурГу, но как только они заступили на объект, началось давление со стороны руководства университета для расторжения контракта.