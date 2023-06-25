В Тюмени ВУЗ потратит на безопасность студентов и педагогов более 40 миллионов рублей

Тюменский государственный медицинский университет ищет подрядчика для обеспечения безопасности студентов и педагогов, а так же для организации охраны на всех объектах учреждения. На сайте «Госзакупки» указано, что руководство ВУЗа планирует заплатить за услуги более 46 миллионов рублей.
«Объект закупки — оказание охранных услуг. Заказчик — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Тюменский государственный медицинский университет“ Министерства здравоохранения РФ. Стоимость закупки — 46 220 578,95 рублей», — сообщается в документах на портале.
Согласно документам закупки, победителем аукциона стало ООО «ЧОП Дозор», которое предложило более низкую стоимость услуг — 40 674 109,48 рублей. В настоящее время происходит процедура подписания контракта. Срок действия договора — с 01.07.2023 по 30.06.2024 года. Под охрану попадает 14 учебных корпусов, административных и хозяйственных зданий, общежитий. ЧОП обязан оборудовать пост централизованного наблюдения и иметь необходимые технические средства для обеспечения охраны объектов особой важности. Для охраны будет привлечено 29 специализированных сотрудников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. Руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков рассказал, что его организация победила в тендере на охрану СурГу, но как только они заступили на объект, началось давление со стороны руководства университета для расторжения контракта.
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