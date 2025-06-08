08 июня 2025

В Тюмени закрыли известную шаурмичную. Фото

В Тюмени закрылось заведение «Шаурму, пожалуйста»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заведение открылось в 2023 году
Заведение открылось в 2023 году Фото:

В Тюмени на улице 50 лет Октября закрылось заведение «Шаурму, пожалуйста». Такая информация указана в приложении 2ГИС.

«Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — указано на сайте сервиса.

По данным корреспондента агентства, на месте заведения откроется новая шаурмичная. Вывеска «Шаурма братская» появились на фасаде здания, на двери висит баннер «Скоро открытие».

На месте заведения откроется новая шаурмичная.
На месте заведения откроется новая шаурмичная.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора отправили в СИЗО на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице 50 лет Октября закрылось заведение «Шаурму, пожалуйста». Такая информация указана в приложении 2ГИС. «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — указано на сайте сервиса. По данным корреспондента агентства, на месте заведения откроется новая шаурмичная. Вывеска «Шаурма братская» появились на фасаде здания, на двери висит баннер «Скоро открытие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...