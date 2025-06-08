Заведение открылось в 2023 году
В Тюмени на улице 50 лет Октября закрылось заведение «Шаурму, пожалуйста». Такая информация указана в приложении 2ГИС.
«Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — указано на сайте сервиса.
По данным корреспондента агентства, на месте заведения откроется новая шаурмичная. Вывеска «Шаурма братская» появились на фасаде здания, на двери висит баннер «Скоро открытие».
На месте заведения откроется новая шаурмичная.
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