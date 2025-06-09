В каких условиях живут животные, которых «бросили» на базе «Боровое.«Фоторепортаж»

Животные находятся под постоянным наблюдением и уходом
Тюменская экоферма на базе «Боровое» спустя четыре года работы переезжает на новое место в связи с окончанием срока аренды. Часть животных выехали ранее, но некоторые остались. Среди них, например, верблюд. Его состояние перепугало посетителей фермы: истощенный, без еды и воды. Однако в действительности ли его состояние настолько плохое? Как выяснил корреспондент агентства URA.RU на месте событий — это не так. Подробности — в фоторепортаже информационного агентства.
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