В каких условиях живут животные, которых «бросили» на базе «Боровое.«Фоторепортаж»

За животными на базе «Боровое» ведется постоянный уход
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные находятся под постоянным наблюдением и уходом
Животные находятся под постоянным наблюдением и уходом Фото:

Тюменская экоферма на базе «Боровое» спустя четыре года работы переезжает на новое место в связи с окончанием срока аренды. Часть животных выехали ранее, но некоторые остались. Среди них, например, верблюд. Его состояние перепугало посетителей фермы: истощенный, без еды и воды. Однако в действительности ли его состояние настолько плохое? Как выяснил корреспондент агентства URA.RU на месте событий — это не так. Подробности — в фоторепортаже информационного агентства.

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Тюменская экоферма на базе «Боровое» спустя четыре года работы переезжает на новое место в связи с окончанием срока аренды. Часть животных выехали ранее, но некоторые остались. Среди них, например, верблюд. Его состояние перепугало посетителей фермы: истощенный, без еды и воды. Однако в действительности ли его состояние настолько плохое? Как выяснил корреспондент агентства URA.RU на месте событий — это не так. Подробности — в фоторепортаже информационного агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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