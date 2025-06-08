08 июня 2025
07 июня 2025

Тура отступает: в Тюмени из-под воды показался первый ярус набережной. Фото, видео

В Тюмени уровень воды в Туре упал на пять сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Туре достиг отметки 634 сантиметра
Уровень воды в Туре достиг отметки 634 сантиметра Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре упал за сутки на пять сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, уже виднеется первый ярус набережной, который затопило в мае.

"Вода ежедневно отступает. Начали виднеться бортики на первом ярусе набережной. Но сама прогулочная зона пока вод водой", — рассказал журналист.

По данным сервиса паводок72.рф, на 9 июня уровень воды в Туре достиг отметки 634 см. За день река обмелела на пять сантиметров. В конце апреля под воду начали уходить лестницы и первый ярус набережной. 2 июня река начала опускаться.

Вода начала отступать.
Вода начала отступать.
Фото:

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В Тюмени уровень воды в реке Туре упал за сутки на пять сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, уже виднеется первый ярус набережной, который затопило в мае. "Вода ежедневно отступает. Начали виднеться бортики на первом ярусе набережной. Но сама прогулочная зона пока вод водой", — рассказал журналист. По данным сервиса паводок72.рф, на 9 июня уровень воды в Туре достиг отметки 634 см. За день река обмелела на пять сантиметров. В конце апреля под воду начали уходить лестницы и первый ярус набережной. 2 июня река начала опускаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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