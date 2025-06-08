Уровень воды в Туре достиг отметки 634 сантиметра
В Тюмени уровень воды в реке Туре упал за сутки на пять сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, уже виднеется первый ярус набережной, который затопило в мае.
"Вода ежедневно отступает. Начали виднеться бортики на первом ярусе набережной. Но сама прогулочная зона пока вод водой", — рассказал журналист.
По данным сервиса паводок72.рф, на 9 июня уровень воды в Туре достиг отметки 634 см. За день река обмелела на пять сантиметров. В конце апреля под воду начали уходить лестницы и первый ярус набережной. 2 июня река начала опускаться.
Вода начала отступать.
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