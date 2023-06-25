РИА Новости: Вооруженные силы РФ поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска

26 июня 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Вадим Астафьев сообщил об уничтожении скопления пехоты ВСУ огнеметной системой «Солнцепек» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили огнеметной системой «Солнцепек» скопление украинской пехоты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Экипаж тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки», — заявил Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская авиация уничтожила живую силу ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки ВСУ потеряли бойцов и военную технику после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». «В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три самоходных артустановки 2С1 „Гвоздика“ противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Новопокровском», — подчеркнул Астафьев. Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ сообщил, что на донецком направлении разведка России поразила американский бронетранспортер M113. Машина перевозила боеприпасы и группу пехоты украинской армии. Ранее стало известно, что российские военные остановили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что на Краснолиманском направлении российская армия отбила четыре атаки, а также пресекла деятельность двух группировок диверсантов. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о поражении украинской колонны, которая двигалась в сторону Артемовска. «На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом, которая направлялась в Бахмут», — заявил Марочко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные уничтожили огнеметной системой «Солнцепек» скопление украинской пехоты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Экипаж тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки», — заявил Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская авиация уничтожила живую силу ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки ВСУ потеряли бойцов и военную технику после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». «В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три самоходных артустановки 2С1 „Гвоздика“ противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Новопокровском», — подчеркнул Астафьев. Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ сообщил, что на донецком направлении разведка России поразила американский бронетранспортер M113. Машина перевозила боеприпасы и группу пехоты украинской армии. Ранее стало известно, что российские военные остановили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что на Краснолиманском направлении российская армия отбила четыре атаки, а также пресекла деятельность двух группировок диверсантов. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о поражении украинской колонны, которая двигалась в сторону Артемовска. «На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом, которая направлялась в Бахмут», — заявил Марочко.