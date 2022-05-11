В ХМАО силовики с участием ОМОН накрыли два подпольных казино

Казино организовали в двух нежилых помещениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске силовики накрыли два подпольных казино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Спецоперация происходила с участием сотрудников Росгвардии, уточнили в в пресс-службе окружной полиции.

«По версии следствия, в период с декабря 2021 года по 5 мая 2022 года семь граждан в возрасте от 28 до 56 лет незаконно организовали в двух нежилых помещения по улицам Северная и 60 лет Октября города Нижневартовск игорные клубы. Там они с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — прокомментировали в югорском следственном комитете.

В пресс-службе УМВД ХМАО добавили для URA.RU, что уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников окружного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «Полицейские установили предполагаемых организаторов противоправной деятельности и при участии Росгвардии задержали их», — рассказали в силовом ведомстве ХМАО. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 171 УК РФ — «Незаконное предпринимательство».

В этом году это уже не первый случай раскрытия подобных преступлений. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте сотрудники ФСБ и следственного комитета в Сургуте два подпольных казино.