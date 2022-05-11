11 мая 2022
10 мая 2022

В ХМАО силовики с участием ОМОН накрыли два подпольных казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, казино, рейд, омон
Казино организовали в двух нежилых помещениях Фото:

В Нижневартовске силовики накрыли два подпольных казино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Спецоперация происходила с участием сотрудников Росгвардии, уточнили в в пресс-службе окружной полиции.

«По версии следствия, в период с декабря 2021 года по 5 мая 2022 года семь граждан в возрасте от 28 до 56 лет незаконно организовали в двух нежилых помещения по улицам Северная и 60 лет Октября города Нижневартовск игорные клубы. Там они с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — прокомментировали в югорском следственном комитете.

В пресс-службе УМВД ХМАО добавили для URA.RU, что уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников окружного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «Полицейские установили предполагаемых организаторов противоправной деятельности и при участии Росгвардии задержали их», — рассказали в силовом ведомстве ХМАО. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 171 УК РФ — «Незаконное предпринимательство».

В этом году это уже не первый случай раскрытия подобных преступлений. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте сотрудники ФСБ и следственного комитета в Сургуте два подпольных казино.

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В Нижневартовске силовики накрыли два подпольных казино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Спецоперация происходила с участием сотрудников Росгвардии, уточнили в в пресс-службе окружной полиции. «По версии следствия, в период с декабря 2021 года по 5 мая 2022 года семь граждан в возрасте от 28 до 56 лет незаконно организовали в двух нежилых помещения по улицам Северная и 60 лет Октября города Нижневартовск игорные клубы. Там они с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — прокомментировали в югорском следственном комитете. В пресс-службе УМВД ХМАО добавили для URA.RU, что уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников окружного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «Полицейские установили предполагаемых организаторов противоправной деятельности и при участии Росгвардии задержали их», — рассказали в силовом ведомстве ХМАО. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 171 УК РФ — «Незаконное предпринимательство». В этом году это уже не первый случай раскрытия подобных преступлений. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте сотрудники ФСБ и следственного комитета в Сургуте два подпольных казино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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