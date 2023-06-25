Миллиардеры надавили на лидера свердловских эсеров, чтобы помочь мэру Екатеринбурга

Крупный промышленник и авторитетный бизнесмен провели переговоры с лидером свердловской «Справедливой России», депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым. Они, по данным URA.RU, попытались убедить Кузнецова не сотрудничать с антимэрским пулом миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга.
В начале июня URA.RU сообщило, что Кочетков при поддержке губернатора Евгения Куйвашев достиг предварительной договоренности о выдвижении от СР своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России». За это он якобы был готов заплатить до 280 млн рублей. Параллельно с Кузнецовым общался вице-мэр по политике Сергей Плахотин, у них давние приятельские отношения.
«А в середине месяца на Кузнецова вышли фронтмен одного из металлургических холдингов и владелец крупной коммунальной группы. И у Кузнецова дилемма: с одной стороны — они, с другой — Кочетков и губернатор», — описал ситуацию источник. По его словам, окончательного соглашения с эсерами не имеет пока ни одна из сторон. Узнать, так ли это, у самого Кузнецова к моменту публикации не удалось: на звонки корреспондента он не ответил.
Источник, близкий к команде Кочеткова, отмечает, что инициатором переговоров с финансово-промышленными группами (ФПГ) выступает сам Кузнецов «Он ищет деньги на кампанию, смотрит, с кем [работать] выгоднее», — поделился собеседник. На принятие решения у Кузнецова и его московских товарищей осталось меньше двух недель — партконференция свердловской «СР» намечена на 8 июля.
Выборы в гордуму намечены на 9—10 сентября. По их итогам мэр Алексей Орлов хочет сократить большую фракцию Кочеткова.
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