Экс-главе курганского района грозит до 12 лет колонии за коррупцию

Дело о коррупции в отношении Юрия Малышева передают в суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшему главе Катайского района Курганской области грозит до 12 лет колонии по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«Прокурор Катайского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка)», — информирует сайт надзорного ведомства.

URA.RU сообщало, что в отношении бывшего руководителя администрации Юрия Малышева возбуждено уголовное дело. В случае признания вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, экс-глава получил взятку в размере 150 тысяч рублей от директора строительной фирмы. Также якобы он подписал фиктивные документы, причинив тем самым ущерб в размере около одного млн рублей. Помимо этого, экс-глава мог выписать себе премии в размере более 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU информировало, что экс-главу района обвиняют в махинациях при получении премий. У бывшего чиновника в ходе следствия арестовано имущество.