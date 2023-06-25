Суд арестовал машины, счета и квартиры депутата гордумы Челябинска

Положение Олега Иванова еще более осложнилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У депутата гордумы Челябинска Олега Иванова арестовали недвижимость, автомобили и денежные средства, оформленные на его фирму «АльфаСтрой». Решение принято по требованию ФНС, следует из базы судебных дел.

«Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Запретить любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности обществу „Альфастрой“. Запретить управлению ГИБДД любые регистрационные действия в отношении движимого имущества ООО „Альфастрой“. Наложить арест на дебиторскую задолженность ООО „Альфастрой“ к 10 организациям», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, речь идет о трех квартирах общей площадью около 100 кв. метров в Тракторозаводском районе Челябинска, а также трех машинах: Toyota Camry 2019 года выпуска и двух Volkswagen Polo 2018 года. Кроме того, налоговики требовали заморозить расчеты «АльфаСтроя» с несколькими фирмами, включая ИП жены депутата Татьяны Завгородней.

Иванов и Завгородняя — учредители ряда фирм, занимавшихся строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. В отношении головной фирмы, «Альфастрой», начался процесс банкротства.

ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года. На прошлой неделе он был отправлен в СИЗО в очередной раз, когда к обвинениям в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве компании добавились новые — по ч.4 ст. 327 и ч.2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Также арестована супруга бизнесмена.