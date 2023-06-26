В Британии увидели угрозу отношениям РФ и Китая после мятежа Пригожина

The Guardian: мятеж Пригожина заставит Китай осторожно подходить к украинскому конфликту
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Китай может поменять свое отношение к России после мятежа Евгения Пригожина, пишет The Guardian Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заставит Китай пересмотреть свою внешнеполитическую позицию по отношению к России и украинскому конфликту на более осторожную. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Мятеж главы ЧВК „Вагнер“ приведет к изменению внешнеполитической позиции Китая в отношении России и украинского конфликта на более осторожную», — предположил автор в материале газеты. Отмечается, что Китай не будет влиять на военно-политическое руководство России ради укрепления отношений между двумя странами. Пекин займет позицию наблюдателя и не будет вмешиваться во внутреннюю политику России, чтобы не навредить отношениям между двумя странами, заключили в газете.

Пригожин обвинил Минобороны в ударах бойцам ЧВК «Вагнер», но оборонное ведомство это опровергло. Глава ЧВК направил своих бойцов на Москву, но был остановлен после вмешательства президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уголовное дело против Пригожина будет аннулировано, а подавление мятежа укрепило авторитет администрации президента России Владимира Путина.

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Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заставит Китай пересмотреть свою внешнеполитическую позицию по отношению к России и украинскому конфликту на более осторожную. Об этом пишет британская газета The Guardian. «Мятеж главы ЧВК „Вагнер“ приведет к изменению внешнеполитической позиции Китая в отношении России и украинского конфликта на более осторожную», — предположил автор в материале газеты. Отмечается, что Китай не будет влиять на военно-политическое руководство России ради укрепления отношений между двумя странами. Пекин займет позицию наблюдателя и не будет вмешиваться во внутреннюю политику России, чтобы не навредить отношениям между двумя странами, заключили в газете. Пригожин обвинил Минобороны в ударах бойцам ЧВК «Вагнер», но оборонное ведомство это опровергло. Глава ЧВК направил своих бойцов на Москву, но был остановлен после вмешательства президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уголовное дело против Пригожина будет аннулировано, а подавление мятежа укрепило авторитет администрации президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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