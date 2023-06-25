Тюменцы проболтались о местах, которые посетил звезда кулинарного шоу на СТС

Ведущий кулинарного шоу на СТС Белькович посетил не менее 6 ресторанов в Тюмени

26 июня 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

У ведущего уже нашлось любимое блюдо в одном из ресторанов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские рестораны и предприятия общепита не стали скрывать информацию, что к некоторым из них приехал шеф-повар Александр Белькович, который ведет программу «100 мест, где поесть» на телеканале СТС. Об этом стало известно из социальных сетей заведений. «100 мест, где поесть — среди них в Тюмени наши рестораны „Посейдон“ и „Чум“. Угощали гостей самыми лучшими локальными блюдами. А один из любимых северных десертов у Александра, как оказалось, мерзлая брусника с кедровым орехом и сгущенным молоком», — написано в telegram-канале ресторанной компании «МаксиМ». Похожим образом о визите Бельковича рассказали и в сети ресторанов Tesla Burger и кофеен «Кофеин». Ведущий также посетил Михайловский рынок и фудтрак бренда Visit Tyumen. При этом шеф-повар не скрывал, что приехал в Тюмень на съемки нового сезона передачи. «Замечательный город, хорошие дороги. Чистенько. Местами красиво. И на удивление климат вот такой! (показывает большим пальцем вверх — прим. URA.RU)», — говорит он в своем видео, которое опубликовал у себя в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что звезда кулинарных шоу Белькович посетит Тюмень в рамках подготовки нового сезона программы «100 мест, где поесть». Как рассказал собеседник агентства, ведущий планировал посетить несколько дорогих ресторанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские рестораны и предприятия общепита не стали скрывать информацию, что к некоторым из них приехал шеф-повар Александр Белькович, который ведет программу «100 мест, где поесть» на телеканале СТС. Об этом стало известно из социальных сетей заведений. «100 мест, где поесть — среди них в Тюмени наши рестораны „Посейдон“ и „Чум“. Угощали гостей самыми лучшими локальными блюдами. А один из любимых северных десертов у Александра, как оказалось, мерзлая брусника с кедровым орехом и сгущенным молоком», — написано в telegram-канале ресторанной компании «МаксиМ». Похожим образом о визите Бельковича рассказали и в сети ресторанов Tesla Burger и кофеен «Кофеин». Ведущий также посетил Михайловский рынок и фудтрак бренда Visit Tyumen. При этом шеф-повар не скрывал, что приехал в Тюмень на съемки нового сезона передачи. «Замечательный город, хорошие дороги. Чистенько. Местами красиво. И на удивление климат вот такой! (показывает большим пальцем вверх — прим. URA.RU)», — говорит он в своем видео, которое опубликовал у себя в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что звезда кулинарных шоу Белькович посетит Тюмень в рамках подготовки нового сезона программы «100 мест, где поесть». Как рассказал собеседник агентства, ведущий планировал посетить несколько дорогих ресторанов.