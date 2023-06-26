КПРФ определила лидера партийного списка на выборах в гордуму Тюмени

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Заседание городской думы. Тюмень, чепик александр, пыхалов сергей
Сергей Пыхалов (на фото — слева) возглавит список коммунистов Фото:

Депутат Тюменской городской думы Сергей Пыхалов возглавит партийный список КПРФ на выборах в новый созыв представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

«Лидер фракции в гордуме Пыхалов будет первым номером в списке. За ним пойдут Андрей Ким и Александр Жуков», — рассказал инсайдер.

В обкоме КПРФ агентству подтвердили информацию. «Да, 26 июня состоялось выдвижение, выдвинут список в количестве 20 человек, его возглавили Пыхалов Сергей Анатольевич, Ким Андрей Сергеевич, Жуков Александр Александрович», — ответили в компартии.

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит определить 36 депутатов, которые представят их интересы в восьмом созыве думы.

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Депутат Тюменской городской думы Сергей Пыхалов возглавит партийный список КПРФ на выборах в новый созыв представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Лидер фракции в гордуме Пыхалов будет первым номером в списке. За ним пойдут Андрей Ким и Александр Жуков», — рассказал инсайдер. В обкоме КПРФ агентству подтвердили информацию. «Да, 26 июня состоялось выдвижение, выдвинут список в количестве 20 человек, его возглавили Пыхалов Сергей Анатольевич, Ким Андрей Сергеевич, Жуков Александр Александрович», — ответили в компартии. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит определить 36 депутатов, которые представят их интересы в восьмом созыве думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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