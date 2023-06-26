Байден исключил причастность США к мятежу Пригожина

26 июня 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Байден гарантировал поддержку Киева независимо от развития ситуации в РФ Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина США и Запад в целом не были причастны к попытке мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы», — заявил Байден в ходе брифинга, его слова передает CNN . Президент США добавил, что 26 июня пройдут новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в РФ. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину независимо от развития событий. Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси объясняла, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Запад в целом не были причастны к попытке мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы», — заявил Байден в ходе брифинга, его слова передает CNN. Президент США добавил, что 26 июня пройдут новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в РФ. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину независимо от развития событий. Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси объясняла, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании.