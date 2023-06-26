Байден поручил каждый час докладывать о ситуации в РФ из-за мятежа Пригожина

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байдену будут ежечасно докладывать об обстановке в России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что в свете мятежа бизнесмена Евгения Пригожина поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о ситуации в России. По его словам, Вашингтон будет готовиться к «различным сценариям».

«Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям», — сказал Байден, комментируя попытку вооруженного мятежа в России. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News.

С 23 на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Действия частной армии бизнесмена президент РФ Владимир Путин назвал «ударом в спину». Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты и Запад в целом не были причастны к действиям Пригожина. Эту же информацию предоставила посол США в Москве Линн Трейси. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании.

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Президент США Джо Байден заявил, что в свете мятежа бизнесмена Евгения Пригожина поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о ситуации в России. По его словам, Вашингтон будет готовиться к «различным сценариям». «Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям», — сказал Байден, комментируя попытку вооруженного мятежа в России. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News. С 23 на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Действия частной армии бизнесмена президент РФ Владимир Путин назвал «ударом в спину». Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты и Запад в целом не были причастны к действиям Пригожина. Эту же информацию предоставила посол США в Москве Линн Трейси. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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