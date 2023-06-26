Байден поручил каждый час докладывать о ситуации в РФ из-за мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Байдену будут ежечасно докладывать об обстановке в России Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент США Джо Байден заявил, что в свете мятежа бизнесмена Евгения Пригожина поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о ситуации в России. По его словам, Вашингтон будет готовиться к «различным сценариям». «Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям», — сказал Байден, комментируя попытку вооруженного мятежа в России. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News. С 23 на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Действия частной армии бизнесмена президент РФ Владимир Путин назвал «ударом в спину». Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты и Запад в целом не были причастны к действиям Пригожина. Эту же информацию предоставила посол США в Москве Линн Трейси. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании.

Президент США Джо Байден заявил, что в свете мятежа бизнесмена Евгения Пригожина поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о ситуации в России. По его словам, Вашингтон будет готовиться к «различным сценариям». «Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям», — сказал Байден, комментируя попытку вооруженного мятежа в России. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News. С 23 на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Действия частной армии бизнесмена президент РФ Владимир Путин назвал «ударом в спину». Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты и Запад в целом не были причастны к действиям Пригожина. Эту же информацию предоставила посол США в Москве Линн Трейси. Тем не менее, российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в восстании.