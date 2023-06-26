26 июня 2023

Песков: Путин после выступления проводит совещание с главами силовых ведомств

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин собрал глав силовых ведомств Фото:

Президент РФ Владимир Путин после выступления перед россиянами проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уточняется, что Путин поблагодарил силовиков за работу и предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные.

«После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием министра обороны Сергеем Шойгу, генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главы МВД Владимиром Колокольцевым», — заявил Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что на заседании также присутствуют директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СК РФ комитета Александр Бастрыкин.

Ранее Путин выступил с обращениям к россиянам, поблагодарив их за патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Он также прокомментировал попытку мятежа, отметив, что любой подобный шантаж обречен на провал. Также президент предложил бойцам ЧВК подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию.

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Президент РФ Владимир Путин после выступления перед россиянами проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уточняется, что Путин поблагодарил силовиков за работу и предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные. «После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием министра обороны Сергеем Шойгу, генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главы МВД Владимиром Колокольцевым», — заявил Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что на заседании также присутствуют директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СК РФ комитета Александр Бастрыкин. Ранее Путин выступил с обращениям к россиянам, поблагодарив их за патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Он также прокомментировал попытку мятежа, отметив, что любой подобный шантаж обречен на провал. Также президент предложил бойцам ЧВК подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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