Песков: Путин после выступления проводит совещание с главами силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин после выступления перед россиянами проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уточняется, что Путин поблагодарил силовиков за работу и предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные.
«После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием министра обороны Сергеем Шойгу, генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главы МВД Владимиром Колокольцевым», — заявил Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что на заседании также присутствуют директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СК РФ комитета Александр Бастрыкин.
Ранее Путин выступил с обращениям к россиянам, поблагодарив их за патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Он также прокомментировал попытку мятежа, отметив, что любой подобный шантаж обречен на провал. Также президент предложил бойцам ЧВК подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию.
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