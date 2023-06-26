26 июня 2023
25 июня 2023
24 июня 2023

В городе ЯНАО открылся филиал добровольческого поискового отряда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут
На данный момент в состав отряда в Губкинском входит семь добровольцев Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 25 июня открыт филиал добровольческого поискового отряда «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации.

«Губкинский теперь тоже в ДПСО „ЯМАЛ“. Вчера состоялось открытие филиала добровольческого поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в филиал волонтерской организации уже вступило семь человек. Общая численность отряда в ЯНАО составляет около 400 добровольцев.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции «ЛизаАлерт» к ситуации, происходящей в мире. Группа поискового отряда уже переименована в ДПСО «ЯМАЛ».

В Губкинском открылся филиал ДПСО «Ямал»
В Губкинском открылся филиал ДПСО «Ямал»

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В Губкинском (ЯНАО) 25 июня открыт филиал добровольческого поискового отряда «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Губкинский теперь тоже в ДПСО „ЯМАЛ“. Вчера состоялось открытие филиала добровольческого поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении. Уточняется, что в филиал волонтерской организации уже вступило семь человек. Общая численность отряда в ЯНАО составляет около 400 добровольцев. Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции «ЛизаАлерт» к ситуации, происходящей в мире. Группа поискового отряда уже переименована в ДПСО «ЯМАЛ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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