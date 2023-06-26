В Губкинском (ЯНАО) 25 июня открыт филиал добровольческого поискового отряда «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации.
«Губкинский теперь тоже в ДПСО „ЯМАЛ“. Вчера состоялось открытие филиала добровольческого поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в филиал волонтерской организации уже вступило семь человек. Общая численность отряда в ЯНАО составляет около 400 добровольцев.
Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции «ЛизаАлерт» к ситуации, происходящей в мире. Группа поискового отряда уже переименована в ДПСО «ЯМАЛ».
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