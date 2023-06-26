В городе ЯНАО открылся филиал добровольческого поискового отряда. Фото

27 июня 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

На данный момент в состав отряда в Губкинском входит семь добровольцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 25 июня открыт филиал добровольческого поискового отряда «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Губкинский теперь тоже в ДПСО „ЯМАЛ“. Вчера состоялось открытие филиала добровольческого поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении. Уточняется, что в филиал волонтерской организации уже вступило семь человек. Общая численность отряда в ЯНАО составляет около 400 добровольцев. Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции «ЛизаАлерт» к ситуации, происходящей в мире. Группа поискового отряда уже переименована в ДПСО «ЯМАЛ». В Губкинском открылся филиал ДПСО «Ямал» telegram-канал ДПСО «Ямал»

В Губкинском (ЯНАО) 25 июня открыт филиал добровольческого поискового отряда «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Губкинский теперь тоже в ДПСО „ЯМАЛ“. Вчера состоялось открытие филиала добровольческого поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении. Уточняется, что в филиал волонтерской организации уже вступило семь человек. Общая численность отряда в ЯНАО составляет около 400 добровольцев. Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекратил свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции «ЛизаАлерт» к ситуации, происходящей в мире. Группа поискового отряда уже переименована в ДПСО «ЯМАЛ».