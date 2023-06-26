Курганец, лишившийся дома, обратился в Генпрокуратуру. Видео

27 июня 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Семье с детьми, оставшейся без дома из-за ЧС, отказали в жилищном сертификате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Жумагали Сейдахметов обратился к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву с жалобой на отказ областных властей предоставить семье сертификат на строительство или покупку жилья. Курганец с женой и двумя детьми проживал в доме, построенном в СНТ. В мае при ЧС дом и все имущество семьи сгорели. Теперь семья ютится в комнате 17 кв. метров, рассказал Сейдахметов URA.RU. «У нас сгорел жилой дом в СНТ „Автоколонна 1855 Родничок“, благоустроенный, 117 кв. метров. Дом зарегистрирован, при покупке дома мы получили налоговой вычет, платили налоги. Кадастровая стоимость установлена более 1,6 млн рублей. Все члены семьи — мы с супругой и двое несовершеннолетних детей — были прописаны в этом доме. Однако за потерю дома нам выплатили всего 100 тысяч рублей, а в сертификате отказали. Мы имеем гостинку в 17 кв. метров, но для проживания семьи из четырех человек она непригодна. Согласно федеральному закону, существуют нормы: на одного человека не менее 6 кв метров. Наши права нарушены», — рассказал погорелец. Во время личного приема у замгенпрокурора по видеоконференцсвязи прокурор Кургана Виталий Долгушин отметил, что компенсацию семья Сейдахметова получила, но до настоящего времени не решен вопрос о предоставлении жилищного сертификата, жить семье негде. Зайцев просил прокурора области организовать тщательную проверку с учетом действующего постановления правительства области и федерального законодательства, а также оценить условия, в которых оказалась семья. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора вызвал курганских чиновников на ВКС из-за жалоб погорельцев. 21 июня губернатор Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов на строительство или покупку жилья погорельцам. Помимо сертификатов принято решение об оплате 100 путевок в санаторий для пожилых, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 000 рублей на сборы к школе детей в семьях погорельцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Жумагали Сейдахметов обратился к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву с жалобой на отказ областных властей предоставить семье сертификат на строительство или покупку жилья. Курганец с женой и двумя детьми проживал в доме, построенном в СНТ. В мае при ЧС дом и все имущество семьи сгорели. Теперь семья ютится в комнате 17 кв. метров, рассказал Сейдахметов URA.RU. «У нас сгорел жилой дом в СНТ „Автоколонна 1855 Родничок“, благоустроенный, 117 кв. метров. Дом зарегистрирован, при покупке дома мы получили налоговой вычет, платили налоги. Кадастровая стоимость установлена более 1,6 млн рублей. Все члены семьи — мы с супругой и двое несовершеннолетних детей — были прописаны в этом доме. Однако за потерю дома нам выплатили всего 100 тысяч рублей, а в сертификате отказали. Мы имеем гостинку в 17 кв. метров, но для проживания семьи из четырех человек она непригодна. Согласно федеральному закону, существуют нормы: на одного человека не менее 6 кв метров. Наши права нарушены», — рассказал погорелец. Во время личного приема у замгенпрокурора по видеоконференцсвязи прокурор Кургана Виталий Долгушин отметил, что компенсацию семья Сейдахметова получила, но до настоящего времени не решен вопрос о предоставлении жилищного сертификата, жить семье негде. Зайцев просил прокурора области организовать тщательную проверку с учетом действующего постановления правительства области и федерального законодательства, а также оценить условия, в которых оказалась семья. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора вызвал курганских чиновников на ВКС из-за жалоб погорельцев. 21 июня губернатор Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов на строительство или покупку жилья погорельцам. Помимо сертификатов принято решение об оплате 100 путевок в санаторий для пожилых, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 000 рублей на сборы к школе детей в семьях погорельцев.