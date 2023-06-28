Герой России назвал причину провала месяца наступления ВСУ

Генерал Липовой: реклама наступления ВСУ перед Западом стала причиной его провала

28 июня 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Украинская армия имеет большие потери в личном составе и НАТОвской бронетехнике, отметил Сергей Липовой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причиной провала первого месяца наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало активное рекламирование Киевом своих планов военных действий перед Западом, что позволило российской армии тщательней подготовиться и выстроить оборонительные рубежи. Об этом URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой. «Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится. Украинская сторона ничего не получит, потому что они разрекламировали свои действия перед российской армией. Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал Сергей Липовой. Также первый месяц наступления ВСУ показал, что поставленная Западом техника не справляется с условиями, где проходят боевые действия, отметил генерал-майор. «ВСУ понесли серьезные потери не только в личном составе, но и в хваленой НАТОвской бронетехнике. Много случаев, когда бронетехника просто застревала и отказывалась работать в зоне боевых действий, потому что там болотистая почва, пересеченная местность и много других природных факторов, которые играли против Западной техники», — добавил герой РФ. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирования. Газета Politico сообщила, что европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной провала первого месяца наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало активное рекламирование Киевом своих планов военных действий перед Западом, что позволило российской армии тщательней подготовиться и выстроить оборонительные рубежи. Об этом URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой. «Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится. Украинская сторона ничего не получит, потому что они разрекламировали свои действия перед российской армией. Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал Сергей Липовой. Также первый месяц наступления ВСУ показал, что поставленная Западом техника не справляется с условиями, где проходят боевые действия, отметил генерал-майор. «ВСУ понесли серьезные потери не только в личном составе, но и в хваленой НАТОвской бронетехнике. Много случаев, когда бронетехника просто застревала и отказывалась работать в зоне боевых действий, потому что там болотистая почва, пересеченная местность и много других природных факторов, которые играли против Западной техники», — добавил герой РФ. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирования. Газета Politico сообщила, что европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче.