27 июня 2023

Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина. Видео

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступал на Соборной площади Кремля Фото:

Пресс-конференцию главы Министерства внутренних дел (МИД) Германии Анналены Бербок на телеканале Phoenix прервало выступление российского лидера Владимира Путина. Бербок была на встрече с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.

Телеканал вместо пресс-конференции начал показывать Путина, который выступал на Соборной площади Кремля. Phoenix опубликовал запись мероприятия на платформе YouTube.

Владимир Путин во вторник, 27 июня, обратился к россиянам из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Он поблагодарил сограждан за поддержку и единство. После этого российский лидер провел встречу с главами силовых структур.

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Пресс-конференцию главы Министерства внутренних дел (МИД) Германии Анналены Бербок на телеканале Phoenix прервало выступление российского лидера Владимира Путина. Бербок была на встрече с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор. Телеканал вместо пресс-конференции начал показывать Путина, который выступал на Соборной площади Кремля. Phoenix опубликовал запись мероприятия на платформе YouTube. Владимир Путин во вторник, 27 июня, обратился к россиянам из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Он поблагодарил сограждан за поддержку и единство. После этого российский лидер провел встречу с главами силовых структур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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