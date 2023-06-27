Владимир Путин выступал на Соборной площади Кремля
Пресс-конференцию главы Министерства внутренних дел (МИД) Германии Анналены Бербок на телеканале Phoenix прервало выступление российского лидера Владимира Путина. Бербок была на встрече с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.
Телеканал вместо пресс-конференции начал показывать Путина, который выступал на Соборной площади Кремля. Phoenix опубликовал запись мероприятия на платформе
Владимир Путин во вторник, 27 июня, обратился к россиянам из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Он поблагодарил сограждан за поддержку и единство. После этого российский лидер провел встречу с главами силовых структур.
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