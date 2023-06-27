27 июня 2023

Кредиторов семьи экс-губернатора Дубровского соберут в челябинском отеле

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, дубровский борис
Сам Борис Дубровский сейчас находится за границей Фото:

Кредиторы ПО «Монтажник» (Магнитогорск), компании-банкрота семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, соберутся на заседании комитета в отеле «Визит» в Челябинске. Информация об этом появилась на сервисе СБИС.

«Созвано заседание комитета кредиторов должника АО „ПО Монтажник“, которое состоится 11 июля 2023 года. Заседание комитета состоится в Челябинске, гостиница „Визит“, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации участников комитета — 12.20 часов, окончание — 12.30 часов», — говорится в документе.

Комитет кредиторов созывает конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. В повестке значится несколько вопросов. Среди них — предложение объединить в один лот движимое и недвижимое имущество должника. Сейчас технику и грузовые машины продают отдельно, а здания — отдельно. Соломка также предлагает обсудить возможности изменения планов по реализации имущества «Монтажника».

Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства Борис Дубровский руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла на берегу реки Миасс в Челябинске. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили. В марте 2019 года Дубровский ушел в отставку. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом.

Общая сумма долгов «Монтажника» перед кредиторами превысила миллиард рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк отбывает срок в колонии за мошенничество. Самого Павлюка, Бориса Дубровского и его сына Александра кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать долги на миллиард рублей. Конкурсная управляющая компании Соломка требует признать экс-губернатора банкротом. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются. Дубровский-старший находится за границей.

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Кредиторы ПО «Монтажник» (Магнитогорск), компании-банкрота семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, соберутся на заседании комитета в отеле «Визит» в Челябинске. Информация об этом появилась на сервисе СБИС. «Созвано заседание комитета кредиторов должника АО „ПО Монтажник“, которое состоится 11 июля 2023 года. Заседание комитета состоится в Челябинске, гостиница „Визит“, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации участников комитета — 12.20 часов, окончание — 12.30 часов», — говорится в документе. Комитет кредиторов созывает конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. В повестке значится несколько вопросов. Среди них — предложение объединить в один лот движимое и недвижимое имущество должника. Сейчас технику и грузовые машины продают отдельно, а здания — отдельно. Соломка также предлагает обсудить возможности изменения планов по реализации имущества «Монтажника». Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства Борис Дубровский руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла на берегу реки Миасс в Челябинске. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили. В марте 2019 года Дубровский ушел в отставку. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общая сумма долгов «Монтажника» перед кредиторами превысила миллиард рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк отбывает срок в колонии за мошенничество. Самого Павлюка, Бориса Дубровского и его сына Александра кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать долги на миллиард рублей. Конкурсная управляющая компании Соломка требует признать экс-губернатора банкротом. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются. Дубровский-старший находится за границей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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