Глава ЯНАО Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

28 июня 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов обратился к мусульманам в Курбан-байрам Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 28 июня. Поздравление главы передает пресс-служба регионального правительства. «Сердечно поздравляю мусульман Ямала со светлым праздником Курбан-байрам! На Ямале многовековые традиции ислама являются неотъемлемой частью региональной культуры. Мусульманские общины содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению мира и согласия в обществе», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор добавил, что праздник Курбан-байрам напоминает о вечных ценностях — бескорыстии, доброте, милосердии, уважению к старшим. Он пожелал мусульманам не забывать о традициях и приносить посильную пользу округу и государству. Ранее URA.RU рассказало, что мусульман поздравил с праздником полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 28 июня. Поздравление главы передает пресс-служба регионального правительства. «Сердечно поздравляю мусульман Ямала со светлым праздником Курбан-байрам! На Ямале многовековые традиции ислама являются неотъемлемой частью региональной культуры. Мусульманские общины содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению мира и согласия в обществе», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор добавил, что праздник Курбан-байрам напоминает о вечных ценностях — бескорыстии, доброте, милосердии, уважению к старшим. Он пожелал мусульманам не забывать о традициях и приносить посильную пользу округу и государству. Ранее URA.RU рассказало, что мусульман поздравил с праздником полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья.