27 июня 2023
26 июня 2023

Глава ЯНАО Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов обратился к мусульманам в Курбан-байрам Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 28 июня. Поздравление главы передает пресс-служба регионального правительства.

«Сердечно поздравляю мусульман Ямала со светлым праздником Курбан-байрам! На Ямале многовековые традиции ислама являются неотъемлемой частью региональной культуры. Мусульманские общины содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению мира и согласия в обществе», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор добавил, что праздник Курбан-байрам напоминает о вечных ценностях — бескорыстии, доброте, милосердии, уважению к старшим. Он пожелал мусульманам не забывать о традициях и приносить посильную пользу округу и государству.

Ранее URA.RU рассказало, что мусульман поздравил с праздником полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в этом году 28 июня. Поздравление главы передает пресс-служба регионального правительства. «Сердечно поздравляю мусульман Ямала со светлым праздником Курбан-байрам! На Ямале многовековые традиции ислама являются неотъемлемой частью региональной культуры. Мусульманские общины содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению мира и согласия в обществе», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор добавил, что праздник Курбан-байрам напоминает о вечных ценностях — бескорыстии, доброте, милосердии, уважению к старшим. Он пожелал мусульманам не забывать о традициях и приносить посильную пользу округу и государству. Ранее URA.RU рассказало, что мусульман поздравил с праздником полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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