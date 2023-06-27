Журналист и телеведущий Владимир Соловьев взял интервью у танкового батальона первой Славянской бригады, в котором бойцы похвалили подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Видео появилось в социальных сетях.
«По сравнению с другими танками, у этого двигатель турбированный. Тепловизор встроен, благодаря чему можно отрабатывать ночью. Места в танке достаточно, даже ночевали там. Танк проверен в бою, хорошо держит. Машина радует. У танка есть название — ЖГУТ», — рассказали солдаты в интервью Соловьеву.
В феврале 2023 года танк Т-72Б3М отправился в зону специальной операции от организаторов «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). С февраля по апрель подшефная техника ЖГУТа поучаствовала в четырех боевых выходах и уничтожила пять единиц техники ВСУ.
В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте. Также женщины занимаются профессиональной военной подготовкой.
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