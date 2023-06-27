27 июня 2023

Бойцы СВО похвалили Соловьеву танк «Женской гвардии Урала». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, тяжелое вооружение, Т-72Б3, танк
Солдаты со спецоперации похвалили подшефный танк ЖГУТа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев взял интервью у танкового батальона первой Славянской бригады, в котором бойцы похвалили подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Видео появилось в социальных сетях.

«По сравнению с другими танками, у этого двигатель турбированный. Тепловизор встроен, благодаря чему можно отрабатывать ночью. Места в танке достаточно, даже ночевали там. Танк проверен в бою, хорошо держит. Машина радует. У танка есть название — ЖГУТ», — рассказали солдаты в интервью Соловьеву.

В феврале 2023 года танк Т-72Б3М отправился в зону специальной операции от организаторов «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). С февраля по апрель подшефная техника ЖГУТа поучаствовала в четырех боевых выходах и уничтожила пять единиц техники ВСУ.

В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте. Также женщины занимаются профессиональной военной подготовкой.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев взял интервью у танкового батальона первой Славянской бригады, в котором бойцы похвалили подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). Видео появилось в социальных сетях. «По сравнению с другими танками, у этого двигатель турбированный. Тепловизор встроен, благодаря чему можно отрабатывать ночью. Места в танке достаточно, даже ночевали там. Танк проверен в бою, хорошо держит. Машина радует. У танка есть название — ЖГУТ», — рассказали солдаты в интервью Соловьеву. В феврале 2023 года танк Т-72Б3М отправился в зону специальной операции от организаторов «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ). С февраля по апрель подшефная техника ЖГУТа поучаствовала в четырех боевых выходах и уничтожила пять единиц техники ВСУ. В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте. Также женщины занимаются профессиональной военной подготовкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...