Песков оценил слова Лукашенко о плане Путина «мочить» Пригожина

Песков предложил обратиться в администрацию президента Беларуси за разъяснением его слов

28 июня 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Лучше обращаться в администрацию президента Беларуси, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Кремле посоветовали обратиться в администрацию президента Беларуси после слов президента страны Александра Лукашенко о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хотел «мочить» создателя частной армии «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Никак не комментируют [в Кремле]. Лучше обращаться за разъяснения в администрацию президента Беларуси», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что убедил Путина не «мочить» Пригожина. Он объяснил, что предложил российскому лидеру не торопиться с действиями против бизнесмена. Пригожин решил устроить вооруженный мятеж ночью 23 июня. Лукашенко удалось остановить мятеж путем переговоров.

В Кремле посоветовали обратиться в администрацию президента Беларуси после слов президента страны Александра Лукашенко о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хотел «мочить» создателя частной армии «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Никак не комментируют [в Кремле]. Лучше обращаться за разъяснения в администрацию президента Беларуси», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что убедил Путина не «мочить» Пригожина. Он объяснил, что предложил российскому лидеру не торопиться с действиями против бизнесмена. Пригожин решил устроить вооруженный мятеж ночью 23 июня. Лукашенко удалось остановить мятеж путем переговоров.