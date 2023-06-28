Песков оценил слова Лукашенко о плане Путина «мочить» Пригожина

В Кремле посоветовали обратиться в администрацию президента Беларуси после слов президента страны Александра Лукашенко о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хотел «мочить» создателя частной армии «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Никак не комментируют [в Кремле]. Лучше обращаться за разъяснения в администрацию президента Беларуси», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Лукашенко заявил, что убедил Путина не «мочить» Пригожина. Он объяснил, что предложил российскому лидеру не торопиться с действиями против бизнесмена. Пригожин решил устроить вооруженный мятеж ночью 23 июня. Лукашенко удалось остановить мятеж путем переговоров.
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