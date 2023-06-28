Тюменские политики приехали на могилу экс-спикера думы Корепанова на годовщину смерти
Сегодня вся политтусовка Тюмени, ХМАО, ЯНАО и даже Кургана съехалась почтить память бывшего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, скончавшегося ровно год назад. На надгробии политика открыли монумент, выполненный по заказу федеральным художником-концептуалистом. Как элиты поминали одного из известнейших тюменских политиков — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
На входе в кладбище «Мемориал» каждый желающий гость мог получить несколько гвоздик для возложения на надгробие Сергея Корепанова. Но большинство, как и депутат облдумы Владимир Нефедьев, приехали со своими букетами
Сенаторы Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов с интересом слушают старшего коллегу, экс-сенатора Степана Киричука, ожидая торжественную церемонию
Почетных гостей встречает сын Сергея Евгеньевича Игорь Корепанов. На фото он общается с бывшим губернатором ЯНАО и другом покойного спикера облдумы Юрием Нееловым
Несмотря на плотный график, почтить память мастодонта тюменской политики приехал и губернатор Александр Моор. Позади него переговоры ведут бывший вице-губернатор Сергей Сарычев и секретарь региональной ЕР Андрей Артюхов
Через несколько секунд завороженные гости увидят тот самый памятник. На протяжении последний дней этот мемориал — одна из главных тем для обсуждения в политтусовке
«Будто бы живой», — перешептываются политики. Памятник сконструировал заслуженный художник-концептуалист России Сергей Титлинов. Монумент вскладчину купили друзья и близкие Сергея Корепанова
Первым слово взял губернатор Моор. В своем выступлении он обратил внимание на вклад Корепанова в конструирование системы Тюменской матрешки. После прозвучали теплые слова от преемника Корепанова на посту спикера облдумы Фуата Сайфитдинова, экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелова, председателя заско Ямала Сергея Ямкина, спикера Курганской облдумы Дмитрия Фролова, председателя общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева
Церемония возложения. Моменты из жизни Корепанова с печалью вспоминает спикер Тюменской гордумы Евгений Заболотный (второй слева)
«Корепанов Сергей Евгеньевич, 06.01.1948 — 28.06.2022»
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