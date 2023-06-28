Тюменские элиты почтили память политического мастодонта Корепанова. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти Корепанова. Тюмень
Тюменские политики приехали на могилу экс-спикера думы Корепанова на годовщину смерти Фото:

Сегодня вся политтусовка Тюмени, ХМАО, ЯНАО и даже Кургана съехалась почтить память бывшего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, скончавшегося ровно год назад. На надгробии политика открыли монумент, выполненный по заказу федеральным художником-концептуалистом. Как элиты поминали одного из известнейших тюменских политиков — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

На входе в кладбище «Мемориал» каждый желающий гость мог получить несколько гвоздик для возложения на надгробие Сергея Корепанова. Но большинство, как и депутат облдумы Владимир Нефедьев, приехали со своими букетами
На входе в кладбище «Мемориал» каждый желающий гость мог получить несколько гвоздик для возложения на надгробие Сергея Корепанова. Но большинство, как и депутат облдумы Владимир Нефедьев, приехали со своими букетами
Фото:
Сенаторы Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов с интересом слушают старшего коллегу, экс-сенатора Степана Киричука, ожидая торжественную церемонию
Сенаторы Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов с интересом слушают старшего коллегу, экс-сенатора Степана Киричука, ожидая торжественную церемонию
Фото:
Почетных гостей встречает сын Сергея Евгеньевича Игорь Корепанов. На фото он общается с бывшим губернатором ЯНАО и другом покойного спикера облдумы Юрием Нееловым
Почетных гостей встречает сын Сергея Евгеньевича Игорь Корепанов. На фото он общается с бывшим губернатором ЯНАО и другом покойного спикера облдумы Юрием Нееловым
Фото:
Несмотря на плотный график, почтить память мастодонта тюменской политики приехал и губернатор Александр Моор. Позади него переговоры ведут бывший вице-губернатор Сергей Сарычев и секретарь региональной ЕР Андрей Артюхов
Несмотря на плотный график, почтить память мастодонта тюменской политики приехал и губернатор Александр Моор. Позади него переговоры ведут бывший вице-губернатор Сергей Сарычев и секретарь региональной ЕР Андрей Артюхов
Фото:
Через несколько секунд завороженные гости увидят тот самый памятник. На протяжении последний дней этот мемориал — одна из главных тем для обсуждения в политтусовке
Через несколько секунд завороженные гости увидят тот самый памятник. На протяжении последний дней этот мемориал — одна из главных тем для обсуждения в политтусовке
Фото:
«Будто бы живой», — перешептываются политики. Памятник сконструировал заслуженный художник-концептуалист России Сергей Титлинов. Монумент вскладчину купили друзья и близкие Сергея Корепанова
«Будто бы живой», — перешептываются политики. Памятник сконструировал заслуженный художник-концептуалист России Сергей Титлинов. Монумент вскладчину купили друзья и близкие Сергея Корепанова
Первым слово взял губернатор Моор. В своем выступлении он обратил внимание на вклад Корепанова в конструирование системы Тюменской матрешки. После прозвучали теплые слова от преемника Корепанова на посту спикера облдумы Фуата Сайфитдинова, экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелова, председателя заско Ямала Сергея Ямкина, спикера Курганской облдумы Дмитрия Фролова, председателя общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева
Первым слово взял губернатор Моор. В своем выступлении он обратил внимание на вклад Корепанова в конструирование системы Тюменской матрешки. После прозвучали теплые слова от преемника Корепанова на посту спикера облдумы Фуата Сайфитдинова, экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелова, председателя заско Ямала Сергея Ямкина, спикера Курганской облдумы Дмитрия Фролова, председателя общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева
Фото:
Церемония возложения. Моменты из жизни Корепанова с печалью вспоминает спикер Тюменской гордумы Евгений Заболотный (второй слева)
Церемония возложения. Моменты из жизни Корепанова с печалью вспоминает спикер Тюменской гордумы Евгений Заболотный (второй слева)
Фото:
«Корепанов Сергей Евгеньевич, 06.01.1948 — 28.06.2022»
«Корепанов Сергей Евгеньевич, 06.01.1948 — 28.06.2022»
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня вся политтусовка Тюмени, ХМАО, ЯНАО и даже Кургана съехалась почтить память бывшего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, скончавшегося ровно год назад. На надгробии политика открыли монумент, выполненный по заказу федеральным художником-концептуалистом. Как элиты поминали одного из известнейших тюменских политиков — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...