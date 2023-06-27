27 июня 2023

В Тюмени мужчину избили за длинные волосы

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Конфликт, закончившийся избиением, начался из-за внешности пострадавшего Фото:

Двое нетрезвых мужчин пристали к жителю Тюмени из-за того, что у него были длинные волосы, а когда мужчина вспылил один из незнакомцев избил его. Информация о происшествии представлена в судебном акте по делу.

«Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела.

По итогу конфликта тюменец получил множественные травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Мужчину более 10 раз ударили по голове, в следствие чего у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом глазницы и иные повреждения.

Суд приговорил избившего молодого человека тюменца к двум годам лишения свободы условно. Во внимание было принято то, что мужчина является многодетным отцом, а также оказывает помощь своей матери, перенесшей инфаркт.

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Двое нетрезвых мужчин пристали к жителю Тюмени из-за того, что у него были длинные волосы, а когда мужчина вспылил один из незнакомцев избил его. Информация о происшествии представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела. По итогу конфликта тюменец получил множественные травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Мужчину более 10 раз ударили по голове, в следствие чего у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом глазницы и иные повреждения. Суд приговорил избившего молодого человека тюменца к двум годам лишения свободы условно. Во внимание было принято то, что мужчина является многодетным отцом, а также оказывает помощь своей матери, перенесшей инфаркт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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