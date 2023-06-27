В Тюмени мужчину избили за длинные волосы

28 июня 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Конфликт, закончившийся избиением, начался из-за внешности пострадавшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое нетрезвых мужчин пристали к жителю Тюмени из-за того, что у него были длинные волосы, а когда мужчина вспылил один из незнакомцев избил его. Информация о происшествии представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела. По итогу конфликта тюменец получил множественные травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Мужчину более 10 раз ударили по голове, в следствие чего у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом глазницы и иные повреждения. Суд приговорил избившего молодого человека тюменца к двум годам лишения свободы условно. Во внимание было принято то, что мужчина является многодетным отцом, а также оказывает помощь своей матери, перенесшей инфаркт.

Двое нетрезвых мужчин пристали к жителю Тюмени из-за того, что у него были длинные волосы, а когда мужчина вспылил один из незнакомцев избил его. Информация о происшествии представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела. По итогу конфликта тюменец получил множественные травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Мужчину более 10 раз ударили по голове, в следствие чего у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом глазницы и иные повреждения. Суд приговорил избившего молодого человека тюменца к двум годам лишения свободы условно. Во внимание было принято то, что мужчина является многодетным отцом, а также оказывает помощь своей матери, перенесшей инфаркт.