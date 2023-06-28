28 июня 2023

Пропавшего в Свердловской области пермяка нашли мертвым недалеко от карьера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина жил в вагончике в лесу, его тело нашли рядом с карьером (архивное фото) Фото:

Пермяка Андрея Анфалова из Пермского края, который пропал 22 июня в Карпинске (Свердловская область), нашли мертвым в лесу недалеко от Веселовского карьера. Мужчина работал оператором лесозаготовительного комбайна «харвестер» и жил в вагончике, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Пропавшего 28-летнего Андрея Анфалова нашли мертвым. Он ушел из вагончика ночью 22 июня, его тело обнаружили в районе Веселовского карьера в Карпинске», — пояснил собеседник агентства.

Мужчина приехал в Свердловскую область по работе. Он занимался вырубкой леса. Жил в вагончике в лесу в десяти километрах от Карпинска вместе с коллегами. Ночью 22 июня он ушел из вагончика. Коллеги лишь утром заметили, что мужчины нет. «Сначала они подумали, что пермяк просто ушел в туалет, но позднее увидели, что его вещи отсутствуют», — добавил источник. Он уточнил, что коллеги Анфалова пошли искать его, но следы оборвались у дороги, ведущей в поселок Кытлым.

В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт гибели мужчины. «По данному происшествию организована проверка», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Признаков криминала в смерти мужчины не усматривается, добавили в ГУ МВД по Свердловской области.

Силовики сообщили о пропаже 28-летнего мужчины 27 июня в соцсетях. По их словам, мужчина приехал в Свердловскую область из поселка Гайны Пермского края.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяка Андрея Анфалова из Пермского края, который пропал 22 июня в Карпинске (Свердловская область), нашли мертвым в лесу недалеко от Веселовского карьера. Мужчина работал оператором лесозаготовительного комбайна «харвестер» и жил в вагончике, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пропавшего 28-летнего Андрея Анфалова нашли мертвым. Он ушел из вагончика ночью 22 июня, его тело обнаружили в районе Веселовского карьера в Карпинске», — пояснил собеседник агентства. Мужчина приехал в Свердловскую область по работе. Он занимался вырубкой леса. Жил в вагончике в лесу в десяти километрах от Карпинска вместе с коллегами. Ночью 22 июня он ушел из вагончика. Коллеги лишь утром заметили, что мужчины нет. «Сначала они подумали, что пермяк просто ушел в туалет, но позднее увидели, что его вещи отсутствуют», — добавил источник. Он уточнил, что коллеги Анфалова пошли искать его, но следы оборвались у дороги, ведущей в поселок Кытлым. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт гибели мужчины. «По данному происшествию организована проверка», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Признаков криминала в смерти мужчины не усматривается, добавили в ГУ МВД по Свердловской области. Силовики сообщили о пропаже 28-летнего мужчины 27 июня в соцсетях. По их словам, мужчина приехал в Свердловскую область из поселка Гайны Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...