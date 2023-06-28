Пропавшего в Свердловской области пермяка нашли мертвым недалеко от карьера

29 июня 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Мужчина жил в вагончике в лесу, его тело нашли рядом с карьером (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяка Андрея Анфалова из Пермского края, который пропал 22 июня в Карпинске (Свердловская область), нашли мертвым в лесу недалеко от Веселовского карьера. Мужчина работал оператором лесозаготовительного комбайна «харвестер» и жил в вагончике, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пропавшего 28-летнего Андрея Анфалова нашли мертвым. Он ушел из вагончика ночью 22 июня, его тело обнаружили в районе Веселовского карьера в Карпинске», — пояснил собеседник агентства. Мужчина приехал в Свердловскую область по работе. Он занимался вырубкой леса. Жил в вагончике в лесу в десяти километрах от Карпинска вместе с коллегами. Ночью 22 июня он ушел из вагончика. Коллеги лишь утром заметили, что мужчины нет. «Сначала они подумали, что пермяк просто ушел в туалет, но позднее увидели, что его вещи отсутствуют», — добавил источник. Он уточнил, что коллеги Анфалова пошли искать его, но следы оборвались у дороги, ведущей в поселок Кытлым. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт гибели мужчины. «По данному происшествию организована проверка», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Признаков криминала в смерти мужчины не усматривается, добавили в ГУ МВД по Свердловской области. Силовики сообщили о пропаже 28-летнего мужчины 27 июня в соцсетях. По их словам, мужчина приехал в Свердловскую область из поселка Гайны Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяка Андрея Анфалова из Пермского края, который пропал 22 июня в Карпинске (Свердловская область), нашли мертвым в лесу недалеко от Веселовского карьера. Мужчина работал оператором лесозаготовительного комбайна «харвестер» и жил в вагончике, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Пропавшего 28-летнего Андрея Анфалова нашли мертвым. Он ушел из вагончика ночью 22 июня, его тело обнаружили в районе Веселовского карьера в Карпинске», — пояснил собеседник агентства. Мужчина приехал в Свердловскую область по работе. Он занимался вырубкой леса. Жил в вагончике в лесу в десяти километрах от Карпинска вместе с коллегами. Ночью 22 июня он ушел из вагончика. Коллеги лишь утром заметили, что мужчины нет. «Сначала они подумали, что пермяк просто ушел в туалет, но позднее увидели, что его вещи отсутствуют», — добавил источник. Он уточнил, что коллеги Анфалова пошли искать его, но следы оборвались у дороги, ведущей в поселок Кытлым. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU подтвердили факт гибели мужчины. «По данному происшествию организована проверка», — сообщили в пресс-службе регионального СК. Признаков криминала в смерти мужчины не усматривается, добавили в ГУ МВД по Свердловской области. Силовики сообщили о пропаже 28-летнего мужчины 27 июня в соцсетях. По их словам, мужчина приехал в Свердловскую область из поселка Гайны Пермского края.