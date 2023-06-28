Председатель «ЛизаАлерт» объяснил свердловчанам, как они могут помочь в поисках Далера Бобиева. Видео

Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: волонтерам нужны мили, чтобы приехать на поиски Далера Бобиева

29 июня 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Григорий Сергеев попросил людей делиться бонусами «Газпромнефти», чтобы волонтеры могли быстрее добраться до места поисков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» можно передать бонусы в приложении «Газпромнефть» и мили S7 Airlines, чтобы спасатели могли быстрее добраться к местам поисков шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, которого ищут уже четвертые сутки. Об этом заявил председатель отряда Григорий Сергеев. «Вы можете помочь нам двумя способами. Первый — отправить бонусы в „Газпромнефти“, второй — мили S7 Airlines», — сказал Сергеев в видео, которое опубликовал в соцсети «ВКонтакте». В Екатеринбург на поиски пропавшего Далера Бобиева прилетели волонтеры из Челябинска, Перми и Москвы. По его словам, благодаря бонусам и милям спасатели смогут быстрее стягиваться к городу, где идут поиски. Сергеев также отметил, что власти Екатеринбурга предоставили здание школы в качестве штаба поискового отряда. Волонтеры ищут мальчика круглосуточно, отметил председатель отряда. Многие не спали двое суток из-за поисков мальчика, вечером 28 июня свердловские волонтеры из «ЛизаАлерт» сообщили, что временно приостанавливают рейсы экипажей и пеших патрулей, чтобы люди отдохнули. Шестилетний Далер Бобиев пропал в Екатеринбурге утром 26 июня. Его опекун Вероника Наумова пояснила, что мальчик убежал из квартиры. Днем того же дня местные жители вышли на поиски мальчика. К ним подключились силовики. 28 июня следователи во второй раз задержали Наумову, они считают, что она может быть причастна к пропаже Бобиева. Ее пятерых детей (Далер был шестым) забрали сотрудники ПДН. Несовершеннолетних увезли в одно из социальных учреждений Екатеринбурга, где по словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, они будут в полной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» можно передать бонусы в приложении «Газпромнефть» и мили S7 Airlines, чтобы спасатели могли быстрее добраться к местам поисков шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, которого ищут уже четвертые сутки. Об этом заявил председатель отряда Григорий Сергеев. «Вы можете помочь нам двумя способами. Первый — отправить бонусы в „Газпромнефти“, второй — мили S7 Airlines», — сказал Сергеев в видео, которое опубликовал в соцсети «ВКонтакте». В Екатеринбург на поиски пропавшего Далера Бобиева прилетели волонтеры из Челябинска, Перми и Москвы. По его словам, благодаря бонусам и милям спасатели смогут быстрее стягиваться к городу, где идут поиски. Сергеев также отметил, что власти Екатеринбурга предоставили здание школы в качестве штаба поискового отряда. Волонтеры ищут мальчика круглосуточно, отметил председатель отряда. Многие не спали двое суток из-за поисков мальчика, вечером 28 июня свердловские волонтеры из «ЛизаАлерт» сообщили, что временно приостанавливают рейсы экипажей и пеших патрулей, чтобы люди отдохнули. Шестилетний Далер Бобиев пропал в Екатеринбурге утром 26 июня. Его опекун Вероника Наумова пояснила, что мальчик убежал из квартиры. Днем того же дня местные жители вышли на поиски мальчика. К ним подключились силовики. 28 июня следователи во второй раз задержали Наумову, они считают, что она может быть причастна к пропаже Бобиева. Ее пятерых детей (Далер был шестым) забрали сотрудники ПДН. Несовершеннолетних увезли в одно из социальных учреждений Екатеринбурга, где по словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, они будут в полной безопасности.