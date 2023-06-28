Волонтеры и добровольцы прошли более трех тысяч километров в поисках шестилетнего Далера Бобиева, который пропал 26 июня. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«За все время поисков Далера мы прошли уже более трех тысяч километров. 29 июня будем прочесывать лесные массивы», — сказано в сообщении отряда.
Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. «Нам нужны опытные люди, экипированные для леса (ботинки или высокие сапоги, плотная одежда)», — отметили в пресс-службе поискового отряда. Кроме поисков в лесу, волонтеры продолжат искать мальчика в городе.
Если вам известно местоположение шестилетнего Далера Бобиева, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт». Их номер: +7 (800) 700-54-52.
Также к поискам Далера Бобиева присоединились волонтеры из Москвы, Перми, Челябинска и Тюмени. Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев попросил отправлять волонтерам мили S7 Airlines или бонусы «Газпромнефти», чтобы спасатели могли быстрее добраться до места поисков мальчика.
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