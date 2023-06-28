28 июня 2023

Волонтеры прочесали 3 тысячи км в Екатеринбурге в поисках Далера Бобиева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Волонтеры обыскивают каждый куст в поисках Далера Бобиева (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Волонтеры и добровольцы прошли более трех тысяч километров в поисках шестилетнего Далера Бобиева, который пропал 26 июня. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«За все время поисков Далера мы прошли уже более трех тысяч километров. 29 июня будем прочесывать лесные массивы», — сказано в сообщении отряда.

Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. «Нам нужны опытные люди, экипированные для леса (ботинки или высокие сапоги, плотная одежда)», — отметили в пресс-службе поискового отряда. Кроме поисков в лесу, волонтеры продолжат искать мальчика в городе.

Если вам известно местоположение шестилетнего Далера Бобиева, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт». Их номер: +7 (800) 700-54-52.

Также к поискам Далера Бобиева присоединились волонтеры из Москвы, Перми, Челябинска и Тюмени. Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев попросил отправлять волонтерам мили S7 Airlines или бонусы «Газпромнефти», чтобы спасатели могли быстрее добраться до места поисков мальчика.

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Волонтеры и добровольцы прошли более трех тысяч километров в поисках шестилетнего Далера Бобиева, который пропал 26 июня. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «За все время поисков Далера мы прошли уже более трех тысяч километров. 29 июня будем прочесывать лесные массивы», — сказано в сообщении отряда. Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. «Нам нужны опытные люди, экипированные для леса (ботинки или высокие сапоги, плотная одежда)», — отметили в пресс-службе поискового отряда. Кроме поисков в лесу, волонтеры продолжат искать мальчика в городе. Если вам известно местоположение шестилетнего Далера Бобиева, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт». Их номер: +7 (800) 700-54-52. Также к поискам Далера Бобиева присоединились волонтеры из Москвы, Перми, Челябинска и Тюмени. Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев попросил отправлять волонтерам мили S7 Airlines или бонусы «Газпромнефти», чтобы спасатели могли быстрее добраться до места поисков мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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