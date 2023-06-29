К поискам Далера Бобиева в Екатеринбурге подключились волонтеры из Тюмени

К поискам шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге присоединились волонтеры из Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Поиски Далера продолжаются. В среду, 28 июня, к нам присоединились волонтеры из Тюмени», — говорится в сообщении отряда. Также в Екатеринбурге работают волонтеры из Перми, Москвы и Челябинска.
Волонтеры за все время поисков Далера Бобиева прошли более трех тысяч километров. Им помогают сотрудники полиции и Следственного комитета. Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев призвал неравнодушных отправлять волонтерам бонусные мили S7 Airlines, чтобы остальные спасатели могли быстрее добраться до места поисков мальчика.
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