Свердловский министр соцполитики проверит органы опеки, которые следили за Далером Бобиевым

Органы опеки, которые курировали погибшего Далера Бобиева, проверит министр социальной политики Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«Министром социальной политики Свердловской области назначена служебная проверка в Управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур», — поясняет ДИП. Ведомству дадут оценку и проверят, не проводилась ли работа формально.
О пропаже ребенка стало известно днем 26 июня. Мальчика искали в течение трех дней, но в ночь на 29 июня тело было найдено в сумке в гараже, но некоторым данным он погиб еще в декабре. Его опекуна Веронику Наумову, задержали, она является подозреваемой в гибели ребенка. Также и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении органов опеки Чкаловского района, которые не уследили за обстоятельствами жизни мальчика.
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