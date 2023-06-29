Новый депутат Тюменской облдумы от ХМАО принес присягу

Владимир Ермолаев (на фото — в центре) уже был депутатом Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы
Врачу из Нижневартовска Владимиру Ермолаеву вручили удостоверение депутата Тюменской областной думы. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.
«Вручить Владимиру Ермолаеву нагрудный знак и удостоверение депутата Тюменской областной думы», — говорится в решении парламента. Перед этим новый народный избранник принес присягу депутата.
Ермолаев уже был депутатом Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он заменил в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который отказался от мандата.
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