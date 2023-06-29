Новый депутат Тюменской облдумы от ХМАО принес присягу

Владимир Ермолаев занял вакантное место в Тюменской областной думе
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Заседание комитета по социальной политике. Тюмень, садовников денис, ермолаев владимир
Владимир Ермолаев (на фото — в центре) уже был депутатом Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы Фото:

Врачу из Нижневартовска Владимиру Ермолаеву вручили удостоверение депутата Тюменской областной думы. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Вручить Владимиру Ермолаеву нагрудный знак и удостоверение депутата Тюменской областной думы», — говорится в решении парламента. Перед этим новый народный избранник принес присягу депутата.

Ермолаев уже был депутатом Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он заменил в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который отказался от мандата.

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Врачу из Нижневартовска Владимиру Ермолаеву вручили удостоверение депутата Тюменской областной думы. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Вручить Владимиру Ермолаеву нагрудный знак и удостоверение депутата Тюменской областной думы», — говорится в решении парламента. Перед этим новый народный избранник принес присягу депутата. Ермолаев уже был депутатом Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он заменил в парламенте единоросса Евгения Макаренко, который отказался от мандата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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