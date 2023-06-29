Игрушки приносят взрослые и дети Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Екатеринбуржцы начали приносить цветы к дому на Симферопольской, 21 на Вторчермете, где жила семья Наумовых, в которой воспитывался шестилетний Далер Бобиев. Также на лавочке возле подъезда стали появляться игрушки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Возле подъезда, где жила семья Наумовых, появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, игрушки, свечи», — передает корреспондент с места событий.

Тело Далера Бобиева нашли 29 июня в Екатеринбурге в гараже семьи, которая занималась его опекой. Он находился рядом с домом. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года, существует две версии произошедшего. О пропаже ребенка опекун Вероника Наумова сообщила 26 июня, тысячи волонтеров и силовиков бросились на его поиски. Опекун задержана, приемного отца Далера Бобиева возвращают с СВО в Екатеринбург. Вся подробная информация собрана в материале URA.RU.