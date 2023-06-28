В Тюмени откроется двухэтажный магазин Gloria Jeans

29 июня 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Магазин будет занимать площадь ранее закрывшегося бренда H&M Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени до конца этого года откроется самый крупный магазин в городе от бренда Gloria Jeans. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Магазин площадью около двух тысяч квадратных метров будет занимать два этажа ТЦ «Галерея Вояж». «30 марта мы открыли в Тюмени новый магазин GJ в ТЦ „Галерея Вояж“ на месте H&M. За первые три месяца работы он показал хорошие результаты, поэтому мы приняли решение о расширении: до конца года откроется второй этаж — площадь магазина практически удвоится и составит почти 1900 квадратных метров», — рассказали представители компании. На данный момент на территории Тюмени открыто шесть точек продаж Gloria Jeans. Ранее появилась информация о том, что в городе закрылся один из старейших магазинов сети.

В Тюмени до конца этого года откроется самый крупный магазин в городе от бренда Gloria Jeans. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Магазин площадью около двух тысяч квадратных метров будет занимать два этажа ТЦ «Галерея Вояж». «30 марта мы открыли в Тюмени новый магазин GJ в ТЦ „Галерея Вояж“ на месте H&M. За первые три месяца работы он показал хорошие результаты, поэтому мы приняли решение о расширении: до конца года откроется второй этаж — площадь магазина практически удвоится и составит почти 1900 квадратных метров», — рассказали представители компании. На данный момент на территории Тюмени открыто шесть точек продаж Gloria Jeans. Ранее появилась информация о том, что в городе закрылся один из старейших магазинов сети.