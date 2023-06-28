28 июня 2023

В Тюмени откроется двухэтажный магазин Gloria Jeans

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин будет занимать площадь ранее закрывшегося бренда H&M Фото:

В Тюмени до конца этого года откроется самый крупный магазин в городе от бренда Gloria Jeans. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Магазин площадью около двух тысяч квадратных метров будет занимать два этажа ТЦ «Галерея Вояж».

«30 марта мы открыли в Тюмени новый магазин GJ в ТЦ „Галерея Вояж“ на месте H&M. За первые три месяца работы он показал хорошие результаты, поэтому мы приняли решение о расширении: до конца года откроется второй этаж — площадь магазина практически удвоится и составит почти 1900 квадратных метров», — рассказали представители компании.

На данный момент на территории Тюмени открыто шесть точек продаж Gloria Jeans. Ранее появилась информация о том, что в городе закрылся один из старейших магазинов сети.

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В Тюмени до конца этого года откроется самый крупный магазин в городе от бренда Gloria Jeans. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Магазин площадью около двух тысяч квадратных метров будет занимать два этажа ТЦ «Галерея Вояж». «30 марта мы открыли в Тюмени новый магазин GJ в ТЦ „Галерея Вояж“ на месте H&M. За первые три месяца работы он показал хорошие результаты, поэтому мы приняли решение о расширении: до конца года откроется второй этаж — площадь магазина практически удвоится и составит почти 1900 квадратных метров», — рассказали представители компании. На данный момент на территории Тюмени открыто шесть точек продаж Gloria Jeans. Ранее появилась информация о том, что в городе закрылся один из старейших магазинов сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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