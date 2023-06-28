Курганские дольщики поймали Шумкова, чтобы он помог им решить проблему с жильем. Видео

29 июня 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дольщики из Шумихи, оставшиеся без жилья, встретились с губернатором Шумковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дольщики устроили неожиданную встречу губернатору Курганской области Вадиму Шумкову в ходе его визита в Шумиху. Местные жители пожаловались главе регионе на то, что они около 30 лет не могут дождаться квартир, а власти их игнорируют и заставляют за свой счет сносить недострой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из дольщиц. Ранее жители Шумихи записали видеообращение к губернатору и попросили лично разобраться с их проблемой. «Встретились с Шумковым, когда он был в Шумихе. Подошли, рассказали о своей многолетней проблеме. Передали главе региона наше обращение. Он его принял, передал своим подчиненным. Поручил директору областного департамента строительства и другим чиновникам разобраться в проблеме», — рассказала дольщица. Также она отметила, что пресс-служба губернатора не давала снимать им встречу на видео. Одна из помощниц главы региона закрывала собой камеру телефона. Корреспондентом URA.RU был направлен официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются по данной проблеме. Также запрос был отправлен в администрацию Шумихинского муниципального округа. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что дольщики из Шумихи не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. Большая их часть уже умерла, сообщали местные жители. Компания, строившая четырехэтажный дом, отказалась от объекта в 2010 году. После этого он был передан администрации Шумихинского округа, которая обещала достроить дом до 2015 года, однако стройка остановилась после смены главы. Позже чиновники заявили дольщикам о том, что власти не обязаны выплачивать им компенсации, и признали недострой опасным. В связи с тем, что в доме нельзя проживать, дольщиков обязали снести дом на свои деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дольщики устроили неожиданную встречу губернатору Курганской области Вадиму Шумкову в ходе его визита в Шумиху. Местные жители пожаловались главе регионе на то, что они около 30 лет не могут дождаться квартир, а власти их игнорируют и заставляют за свой счет сносить недострой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из дольщиц. Ранее жители Шумихи записали видеообращение к губернатору и попросили лично разобраться с их проблемой. «Встретились с Шумковым, когда он был в Шумихе. Подошли, рассказали о своей многолетней проблеме. Передали главе региона наше обращение. Он его принял, передал своим подчиненным. Поручил директору областного департамента строительства и другим чиновникам разобраться в проблеме», — рассказала дольщица. Также она отметила, что пресс-служба губернатора не давала снимать им встречу на видео. Одна из помощниц главы региона закрывала собой камеру телефона. Корреспондентом URA.RU был направлен официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются по данной проблеме. Также запрос был отправлен в администрацию Шумихинского муниципального округа. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что дольщики из Шумихи не могут дождаться обещанных квартир от застройщика. Большая их часть уже умерла, сообщали местные жители. Компания, строившая четырехэтажный дом, отказалась от объекта в 2010 году. После этого он был передан администрации Шумихинского округа, которая обещала достроить дом до 2015 года, однако стройка остановилась после смены главы. Позже чиновники заявили дольщикам о том, что власти не обязаны выплачивать им компенсации, и признали недострой опасным. В связи с тем, что в доме нельзя проживать, дольщиков обязали снести дом на свои деньги.