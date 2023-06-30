Курганский перевозчик отменил рейсы из-за конкуренции с тюменской компанией

30 июня 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

На автобусах курганского перевозчика из Нижневартовска можно было уехать раз в два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представителям компании «Альбатрос» пришлось закрыть маршрут №587 из Кургана в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за сильной конкуренции со стороны тюменской ООО ТК «Лига». Об этом URA.RU сообщил представитель компании «Альбатрос». «Резко упал пассажиропоток. Зашел конкурент — тюменская компания „Лига“ — с более интересным графиком движения. Мы ходили через день. Эти карты маршрута в Минтрансе мы получали лет десять назад. Новая компания зашла, они пошли ежедневно. Естественно пассажиры поехали с ними», — объяснили URA.RU в компании. В «Альбатросе» отметили, что для изменения маршрута им пришлось бы потратить год-полтора на различные согласования. При этом в компании добавили, что не исключают возможность когда-нибудь вернуться на маршрут. Другая курганская компания, «ПАТП-1», приостановила перевозки по маршруту № 585 «Курган — Ханты-Мансийск». В «ПАТП-1» URA.RU ответили, что планируют вернуться на маршрут в августе. «Немаловажную роль сыграло многолетнее снижение пассажиропотока на этих традиционно вахтовых направлениях вследствие пандемии COVID-19 и взрывного роста спроса на рабочих со стороны промышленных предприятий Курганской области, выполняющих оборонзаказ», — считают представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». Ранее сотрудники правительства Курганской области не смогли найти перевозчиков на 13 межмуниципальных маршрутов. Позже число свободных маршрутов увеличилось, так как один из согласившихся участвовать в конкурсе перевозчиков не подошел по требованиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представителям компании «Альбатрос» пришлось закрыть маршрут №587 из Кургана в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за сильной конкуренции со стороны тюменской ООО ТК «Лига». Об этом URA.RU сообщил представитель компании «Альбатрос». «Резко упал пассажиропоток. Зашел конкурент — тюменская компания „Лига“ — с более интересным графиком движения. Мы ходили через день. Эти карты маршрута в Минтрансе мы получали лет десять назад. Новая компания зашла, они пошли ежедневно. Естественно пассажиры поехали с ними», — объяснили URA.RU в компании. В «Альбатросе» отметили, что для изменения маршрута им пришлось бы потратить год-полтора на различные согласования. При этом в компании добавили, что не исключают возможность когда-нибудь вернуться на маршрут. Другая курганская компания, «ПАТП-1», приостановила перевозки по маршруту № 585 «Курган — Ханты-Мансийск». В «ПАТП-1» URA.RU ответили, что планируют вернуться на маршрут в августе. «Немаловажную роль сыграло многолетнее снижение пассажиропотока на этих традиционно вахтовых направлениях вследствие пандемии COVID-19 и взрывного роста спроса на рабочих со стороны промышленных предприятий Курганской области, выполняющих оборонзаказ», — считают представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». Ранее сотрудники правительства Курганской области не смогли найти перевозчиков на 13 межмуниципальных маршрутов. Позже число свободных маршрутов увеличилось, так как один из согласившихся участвовать в конкурсе перевозчиков не подошел по требованиям.