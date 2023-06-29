Полковник Федоров призвал не трогать семью Суровикина

Полковник Федоров: Baza подвергла опасности семью Суровикина, позвонив его дочери

29 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Утечка данных дочери Суровикина является нарушением, сказал Федоров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Telegram-канал Baza подверг опасности семью замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ), генерала армии Сергея Суровикина, связавшись с его дочерью и выложив запись звонка в интернет. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам (ЕР), участник войны в Афганистане, полковник запаса Евгений Федоров. «Естественно у Суровикина, как у любого нашего военнослужащего, есть враги. Руководство Киева неоднократно говорило о том, что будет осуществлять теракты на территории России против родственников военных. Семьи участников спецоперации должны быть неприкосновенны. Никому в голову не должно приходить их искать или с ними взаимодействовать. Они должны быть вне такого воздействия со стороны общественного давления», — сказал Евгений Федоров. По его словам, действия Baza являются нарушением. «Мы сейчас изучим вопрос в юридической плоскости. Если в нем есть составляющая, связанная с законом, мы подготовим депутатский запрос. Потому что надо принимать меры, чтобы ни в коем случае не было это распространено как практика. То, что это [данные дочери Суровикина] попали в общественное пространство — это уже нарушение», — объяснил собеседник агентства. В telegram-каналах после окончания мятежа бизнесмена Евгения Пригожина начала появляться информация, что Суровикин якобы находится в СИЗО в московском «Лефортово» вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. Эту информацию опровергли. Также telegram-канал Baza связалась с дочерью генерала, чтобы выяснить местоположение Суровикина и выложила телефонный разговор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Telegram-канал Baza подверг опасности семью замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ), генерала армии Сергея Суровикина, связавшись с его дочерью и выложив запись звонка в интернет. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам (ЕР), участник войны в Афганистане, полковник запаса Евгений Федоров. «Естественно у Суровикина, как у любого нашего военнослужащего, есть враги. Руководство Киева неоднократно говорило о том, что будет осуществлять теракты на территории России против родственников военных. Семьи участников спецоперации должны быть неприкосновенны. Никому в голову не должно приходить их искать или с ними взаимодействовать. Они должны быть вне такого воздействия со стороны общественного давления», — сказал Евгений Федоров. По его словам, действия Baza являются нарушением. «Мы сейчас изучим вопрос в юридической плоскости. Если в нем есть составляющая, связанная с законом, мы подготовим депутатский запрос. Потому что надо принимать меры, чтобы ни в коем случае не было это распространено как практика. То, что это [данные дочери Суровикина] попали в общественное пространство — это уже нарушение», — объяснил собеседник агентства. В telegram-каналах после окончания мятежа бизнесмена Евгения Пригожина начала появляться информация, что Суровикин якобы находится в СИЗО в московском «Лефортово» вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. Эту информацию опровергли. Также telegram-канал Baza связалась с дочерью генерала, чтобы выяснить местоположение Суровикина и выложила телефонный разговор.