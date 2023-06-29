Херш подсчитал, сколько лет потребуется ВСУ на контрнаступление

Херш: при нынешних темпах контрнаступления Киев будет воевать 117 лет

29 июня 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут бой слишком медлительно, заявил Сеймур Херш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо 117 лет, чтобы захватить российские территории, присоединенные к РФ в 2022 году. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, Украина ведет бой крайне медленно. «В таком темпе (как ВСУ ведут бой — прим. URA.RU), как сказал один информированный чиновник, шутя, военным [президента Украины Владимира] Зеленского понадобилось бы 117 лет, чтобы вытеснить российские войска с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Херш на своем сайте. По словам журналиста, следующий шаг будет за Россией из-за медлительности ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оправдал медленный темп наступления ВСУ тем, что территория боя заминирована Россией. Западные чиновники рассказали, что контрнаступление не оправдало ожиданий. В европейском издании The Economist писали, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе операции.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо 117 лет, чтобы захватить российские территории, присоединенные к РФ в 2022 году. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, Украина ведет бой крайне медленно. «В таком темпе (как ВСУ ведут бой — прим. URA.RU), как сказал один информированный чиновник, шутя, военным [президента Украины Владимира] Зеленского понадобилось бы 117 лет, чтобы вытеснить российские войска с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Херш на своем сайте. По словам журналиста, следующий шаг будет за Россией из-за медлительности ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оправдал медленный темп наступления ВСУ тем, что территория боя заминирована Россией. Западные чиновники рассказали, что контрнаступление не оправдало ожиданий. В европейском издании The Economist писали, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе операции.