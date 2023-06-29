Херш подсчитал, сколько лет потребуется ВСУ на контрнаступление

Херш: при нынешних темпах контрнаступления Киев будет воевать 117 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
ВСУ ведут бой слишком медлительно, заявил Сеймур Херш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо 117 лет, чтобы захватить российские территории, присоединенные к РФ в 2022 году. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, Украина ведет бой крайне медленно.

«В таком темпе (как ВСУ ведут бой — прим. URA.RU), как сказал один информированный чиновник, шутя, военным [президента Украины Владимира] Зеленского понадобилось бы 117 лет, чтобы вытеснить российские войска с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Херш на своем сайте. По словам журналиста, следующий шаг будет за Россией из-за медлительности ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оправдал медленный темп наступления ВСУ тем, что территория боя заминирована Россией. Западные чиновники рассказали, что контрнаступление не оправдало ожиданий. В европейском издании The Economist писали, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе операции.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо 117 лет, чтобы захватить российские территории, присоединенные к РФ в 2022 году. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, Украина ведет бой крайне медленно. «В таком темпе (как ВСУ ведут бой — прим. URA.RU), как сказал один информированный чиновник, шутя, военным [президента Украины Владимира] Зеленского понадобилось бы 117 лет, чтобы вытеснить российские войска с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Херш на своем сайте. По словам журналиста, следующий шаг будет за Россией из-за медлительности ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оправдал медленный темп наступления ВСУ тем, что территория боя заминирована Россией. Западные чиновники рассказали, что контрнаступление не оправдало ожиданий. В европейском издании The Economist писали, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...